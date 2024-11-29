港人看特朗普重返白宫：盼延续“避风港”计划

（德国之声中文网）回顾特朗普在第一届总统任期内，签署过《香港人权与民主法案》，制裁多名中国官员，其中包括香港前行政长官林郑月娥。今届美国大选，特朗普宣布胜后，他曾表示会争取释放涉国安案件的《壹传媒》创办人黎智英。被问及对特朗普当选的看法，香港行政长官李家超回应指，希望美港互相尊重，避免以政治干扰影响特区司法和正常商业活动。

移民美国5年的港人Zoe（化名），现居纽约，是今届大选的首投族，她把票投给特朗普，但她否认是特朗普支持者。她接受DW访问时表示，纽约州向来是民主党票仓，自己本身是倾向民主党的，但过去几年，拜登政府有不少政策很“离地”（脱离普罗大众），所以想用选票来“惩罚”民主党，她知道这样做影响不到结果，但想向民主党表达不满。

她不满拜登的移民政策影响生活日常，以纽约市为例，她指有一段日子，每日有几辆巴士接载非法移民从得州到纽约、加州和华盛顿，移民局外排满人龙，治安越来越差，当局因调配资源处理移民申请，削减经费，导致纽约市多间图书馆周日闭馆。她又批评民主党的经济政策不清晰，“我不是真心100%支持特朗普，（只是）不想投民主党。”

Zoe认为，即使特朗普执政，对香港的影响不会很大，因为特朗普始终是商人，有钱赚的话，他就会做，“我不相信他会加征那么高关税”。对于特朗普上场会否实施影响香港人的政策，Zoe则认为：“这不是他的 priority（优先事项），现在最大priority是处理通胀和非法移民。”

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港人忧DED计划延长问题

Zoe住在纽约皇后区法拉盛（Flushing），即华人社區，根据她的觀察，纽约市唐人区对特朗普和卡玛拉·哈里斯的支持度是一半一半。她当年以绿卡身份入境美国，住满五年再入籍，但她认识不少港人是透过“延期强制离境”（Deferred Enforced Departure，简称DED）临时“避风港”措施，在美国居留和工作，她表示，以DED政策入境美国或受惠的人，都希望DED获延长。

2021年8月5日，美国总统拜登颁布DED计划，保障已身处美国的香港居民免于被驱逐出境，一般为18个月，符合一定资格的在美港人可继续留美，并可在当地合法工作。中国外交部驻港公署曾发声明，批评美方做法为外逃反中乱港分子提供“避风港”。

2023年1月，拜登于宣布延长24个月至2025年2月5日。如今美国政权将换人，透过DED居留美国的港人，也正面臨计划会否延长的问题。

以DED计划居留美国、28岁的Angee对DW表示，DED计划并不是永久保证，不像绿卡持有者，她希望美国政府换届前，拜登能提前延长DED计划。盡管她认为特朗普上台后DED待遇还会继续，但仍期望政府换届后，可制定一个长期居案给香港人。

Angee引述报道，指特朗普对黎智英国安法案件十分关注，特朗普又提名对华鹰派参议员卢比奥（Marco Rubio）出任国务卿，“派卢比奥上场，他对香港事务熟悉，我期望有一个更完整的方案，会不会效仿“六四血卡”呢？很多人没有BNO（英国国民（海外）护照），如果美国多一个法案，可以帮助已在美国的港人，以及打算去美国的人。”

有分析认为特朗普再次上台，势必与中国角力，香港难免受影响。Angee则说，要离开香港的人，其实已经离开了，留下来的人，都预料到有一定风险，若美国对香港强硬，“其实很矛盾，这是你的家，但你知道这个家不是以前的家，当现在香港不是法治社会，香港和中国划上等号时，我觉得美国政府有必要采取行动，否则，香港就变成一个漏洞。”

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香港人对美国大选热情已减

从事法律行业的LK（化名）目前居于香港，他留意到一般香港人对今届美国大选没有以往的关注。他对DW表示，2020年的时候，香港的政治有可能受到美国方面的影响，但《港区国安法》实施下，谁当选美国总统，对香港的前途似乎没有太直接的影响。根据他的观察，不少香港人偏向支持特朗普，“始终香港对于左派立场比较反感，亦记得特朗普上一届对香港曾发表的言论，事实上，特朗普任内是推动最多制裁的。”

他也说，支持特朗普不是因为香港社会气氛，主要因为有留意美国的政治新闻，“美国本土75%的人认为特朗普任内经济比拜登任内好，经济增长之余，购房难度较低，通账控制较好，也未有大量移民造成的问题。”

另一原因是民主党太差，LK认为拜登执政下的美国外交，由阿富汗撤兵开始，然后无法阻止俄乌战争的爆发，对俄乌战争的发展形势完全错判，对中东局势亦无法遏止，“我实在想不到拜登政府对于维持世界和平有任何成功的地方。”

回顾美国2016年大选，特朗普当选总统，LK称，特朗普说话较口无遮拦，加上媒体渲染，造成狂人形象，但第一届任期内，特朗普在经济、边境及外交都有顯著成功，相比奥巴马（Barack Obama）执政的八年，虽然奥巴马的形象正面，总是说正确的话，但实际上经济就业、外交甚至医保政策都不尽如人意，“相比好人，特朗普的强势领导风格是现今美国以至世界需要的猛药。”

LK非常留意今届大选，他主要看美国媒体的开票，观看YouTube频道live stream的分析，也有留意社交平台X的帖文，他对选举结果不感意外，但有点惊讶两名总统候选人的差距如此大。

对于特朗普重返白宫后，将如何影响美国对香港政策，LK则说，华府对中国强硬相信是两党共识，他认为主要方向不会大变，但特朗普可能更灵活，更多语言艺术或伪术，不一定更强硬，“香港不算太大影响，但特朗普已打开口牌要港府放黎智英，香港政府可能会处于尴尬局面。”他又认为，特朗普上台后，中美关系继续不好，而香港经济暂时不会有明显起色。

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