港人的月饼与"红歌"

（德国之声中文网）风起云涌的香港反送中示威活动中，中国传统的中秋节悄然而至。今年的中秋节是在本周五，按照习俗，人们会在这天同家人一道，品尝各色月饼，欣赏明月。

香港的示威者则为中秋这一天计划了一系列抗议活动，其中包括执彩灯组人链、在地铁站和购物中心静坐以及在维园、狮子山举行示威等等。

香港警方拒绝了民阵周日在市内举行大规模游行的计划，理由是"前几次民阵申请的示威活动中，参与者、记者和警方人士都出现多人受伤的情况。""一些示威者使用暴力，阻拦交通要道，甚至投掷汽油弹、石块以及金属物件破坏公共场所以及社会安宁。"警方则以催泪瓦斯、胡椒水、橡皮子弹、高压水炮等予以还击。但警方的行为立即召来"过度使用暴力"的指责。

民阵并没有罢休，还在继续争取。

示威者还计划在周日当天在英国驻港总领馆外举行活动，要求中国承认1984年签署的规范香港前途的《中英联合声明》。

随着中秋脚步的渐近，月饼本身也被卷入抗议的漩涡。几天前，大班面包西饼公司董事郭勇雄被指支持黑衣人活动，内地淘宝网、京东、天猫等大班旗舰店已将大班冰皮月饼下架。《人民日报》也发表微评："大班月饼，真要冰凉了"，并告诫道"做饼先做人"。

《愿荣光归香港》在成为港人"红歌"

这些天来，香港一首《愿荣光归香港》的歌曲正在引起人们的关注。这首歌于今年8月31日首次发布在Youtube上，很快便迎来香港示威者的大力支持，粉丝数量不断攀升。仅仅两周内，观看量已超过130万人次，同时，影片被大量转载与复制，其中有一个经过改编的影片显示乐手们配戴着钢盔和防毒面具在街头抗争。

观看视频 02:02 分享 香港抗議運動的「主題曲」 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3PTKG 香港抗議運動的「主題曲」

周三（9月11日），香港多个商场以及购物中心都聚集了演唱这支歌曲的合唱队。在香港的社交媒体上，《愿荣光归香港》短时间里成了香港之歌，从而在网络平台上迅速窜红，据称，歌词已被译成多种文字。

法新社报道指，反修例运动开始时，人们多唱基督圣歌"Sing Hallelujah to the Lord"，因为它是基督徒必然会唱的一首歌，传播较广，有示威者形容它是反送中运动的"主题曲"。但现在，《愿荣光归香港》取代了圣歌，成为反对香港非民选特首以及抗议北京政权的武器。

至于这首歌曲的作曲者是谁，人们知道的还甚少。网络上说，曲作者是Thomas dgx yhl。周二，香港足球队同伊朗国家队进行世界杯资格赛比赛的赛场，观众席上人们狂嘘中国国歌，之后又合唱了这首新歌。

羞辱国旗和国歌在中国内地是违法的行为，故意触犯该法者最高可获刑3年。但香港的司法体系是独立的，而其中对贬损国歌以及羞辱国旗国徽等还没有具体的法律规定。据法新社报道，港府正在考虑填补这项空白，进行相似的立法。

然而，批评者认为，这将又是一次刺激港人、被看作是限制言论自由的行为。本次已持续3个多月的抗议活动，就是源于对原本《逃犯条例》的修订。