 港人“爱国义务论”引发热议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2020

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时政风云

港人“爱国义务论”引发热议

中国国庆之际，驻港中联办主任骆惠宁提出“爱国不是选择，而是义务”的说法，引起网络热议。

Hongkong 71. Nationalfeiertag der Volksrepublik China (Lam Yik/Reuters)

林郑月娥在10月1日香港政府举办的国庆活动上讲话

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香港大学民意研究所对市民身份认同感的调查显示，当地对"中国人"的身份认同又降至新低。同一天，港府公布今年3至5月5.9%的失业率创下15年来最高。

去年在反修例浪潮中，港府没有在金紫荆广场举办中国国庆70周年升旗礼。今年港府重回金紫荆广场升旗，林郑归功于国安法效力。

限聚令和国安法之下，香港民主人士"长毛"梁国雄等四人持"没有国庆 只有国殇"的横幅游行，并呼吁释放12名被扣深圳的香港青年。香港公务员事务局局长聂德全前一日发信称对参与"非法公众活动"的公务员零容忍。

（德国之声中文网）9月30日上午，香港湾仔会展中心举行的中华人民共和国成立71周年庆祝活动上，中国中央政府驻港联络办主任骆惠宁发表讲话称，"面对日益严峻复杂的国际局势，香港比任何时候都更加需要伟大祖国的肩膀，比任何时候都应该强调对国家的责任担当。" 他强调："坚守一国底线，才有两制空间；不守一国之本，就没有两制之利。身为中国人，爱国不是一种选择，而是一种义务，更是一条正道。"

骆惠宁这番有关"爱国义务"的讲话，在社交媒体引发激烈讨论。很多网友对这项突如其来的义务似乎并不认同。"鄭若舜Yorkson@4OONHMEmTtmuKGP"发表推文写道："爱国从来不是一项义务，一个公民的最基本的义务是争取、守护自身的人权，推己及人就是守护民权，在这个过程中你才能避免专制者侵害自己的人权和公民的民权。守护民权的过程中，你就已经把国爱了，这样国家才能抵御外敌。如果一国不提倡大家热爱人权守护民权，却把爱国喊的震天响，这不是本末倒置是什么。"另一位署名@doodu的网友写道："爱国是义务的说法太夸张，从百度拷贝过来一段：爱是一种感情，没人能强迫谁爱谁，法律也不可能把爱规定为一种义务，这不符合客观常理。中联办请勿用力过猛，懂得过犹不及吗？蠢！"

Hongkong 71. Nationalfeiertag der Volksrepublik China (Lam Yik/Reuters)

升国旗仪式重回金紫荆广场

《明报》发表题为《假如愛國是義務》的署名文章写道："去年的國慶日，全港因反送中而爆發大規模衝突。今年的國慶日，在港區國安法實施的陰影下，就算對港府有多大的不滿，抗爭者相信也很難再挑起甚麼風浪。國慶日，理應是慶祝一個國家的成立的大日子，然而對大部分香港人來說，卻難以因國慶日感受到極澎湃的愛國情懷。對自己坦白點，你有因國慶日而動容嗎？有感念共產黨先烈們艱苦創黨建國的辛勞嗎？"作者回顾了2008年北京奥运期间香港民众中激起的爱国热情，但也不得不叹息道："回首京奧，恍如隔世。或許港人的愛國情懷，永遠也不會回到12年前的高峰，就算口說愛國，也只是看錢份上的利益性愛國，又或是屈服於脅逼之下的恐懼性愛國。義務和權利，從來是雙向的；若果愛國是義務，人民享有的權利是甚麼？當集會、遊行、發表反對聲音的權利亦逐漸失去，甚至連擁有免於恐懼的自由的權利亦失去，談何義務？ "

观看视频 01:03

香港慶十一 六千警力遍布各區

正如明报作者写得那样，当问题大到激发矛盾，而又不尝试化解，就只会"伤害人们的感情"。香港媒体今年六月发布的一项民调显示，港人对"中国人"的认同感已经下降至多年来的最低点。香港民意研究所今年6月1日至4日以随机抽样电话访问方式问讯了1002名香港居民。排在"香港人"之后的是"亚洲人"，其身份认同感为7.8分，"世界公民 "身份认同感为6.9分，"中华民族一分子"为6.2分，""中国人"为5.7分，"中华人民共和国"为4.9分。其中，"中华民族一分子"的得分是2007年以来最低。


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