 港人最想移居台灣 蔡政府准备好了吗? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2020

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时政风云

港人最想移居台灣 蔡政府准备好了吗?

在过去的一年里，有数百名香港示威者逃往台湾。但是台湾目前收留港人的法令细则不明，大多数人一直不确定要如何获得居留权，在就学就业上也困难重重。蔡英文表态要给港人「最实际的支持与协助」，她会怎么做呢?

Taiwan - Proteste gegen das Auslieferungsgesetz an China (Citizen Front Taiwan)

北京通过的《港区国安法》强势上路引发极大争议。目前除了台湾和英国，加拿大、澳大利亚和美国也都正在考虑收纳港人的相关法律施行细节。

(德国之声中文网) 根据台港议题专家南乐周三(7月8日)在《外交政策》上发表的研究结果，有近半受访者曾考虑过离开香港移民他处，其中最受欢迎的地点是台湾。

他的团队在6月22日至26日，《港区国安法》通过之前透过国际调查公司（Dynata）对890名香港人进行了在线调查。 在50%考虑移民的人士中，29%的人把台湾当做首选。

南乐向德国之声表示，这不只是因为台港文化距离接近，而是台湾明确表态支持港人，也实际设立「台港服务交流办公室」，但他提醒蔡政府要有更多准备。

他说:「根据我们调查的数字，这不会只有几百个香港人而已，可能是几千或是几万。」

除了人数之外，南乐认为，比起一般香港移民者，蔡政府应该说清楚这个办公室如何处理当下最可能紧急撤离的香港抗争者，并厘清他们来台后的优先协助事项。

延伸阅读：港版国安法民调:逾5成支持美国取消对港特殊待遇

在台港人：居留门槛过高

香港边城青年是在台港人组织，发起人江旻谚告诉德国之声，来台的香港抗争者最需要的就是紧急救助，包含生活费用和安置地点。

他观察港人在台就业困难，第一是语言上的障碍，第二是在台湾聘用港人要符合月薪约台币4.8万元的规定，才能申请居留，门槛过高。

他认为重点还是要有明确的居留身份，他说:「它(政府)只是延长他模糊拘留的时间，让他去找到正式居留的身份。」

观看视频 02:11

台湾人看“港版国安法”

港人想移民去哪?

调查显示，在台湾之后，港人最想要移民的地点排名是加拿大、澳大利亚、中国大陆、英国、日本、新加坡、美国、韩国。

其中也有12%的人表示首选是移居中国大陆，这些人主要是认同亲中的建制派政党、年龄较大的港人。但同时也有68%的人将中国大陆排在最后一位。这很可能反映了大多港人不愿意生活在一个共产主义政权中。

此外，只有10%有意移民者将英国列为首选，比起想到加拿大和澳大利亚的人还要少。其中加拿大一直是香港富豪和精英热门的移民目的地。而虽然有些人想移居美国，但几乎没有人把他当做首选。

报导指出，虽然于英国首相约翰逊 (Boris Johnson)最近承诺让大约300万香港人进入英国，并有机会取得英国籍，惟这项计划只限于有英国海外国民护照(BNO)的人申请，而这些人的年龄大多较大。对于1997年后出生的年轻港人来说，在没有BNO的情况下帮助并不大。

另外值得注意的是，约有10%的人表示，如果他们决定离开香港，美国和澳大利亚最不适合他们。

流亡港人设「避风驿」

四位流亡海外的香港民运人士设立资讯共享平台「避风驿」，提供美国、台湾、英国、德国和其他国家庇护政策讯息资源。

发起人分别是曾经参与七一攻占香港立法会、目前流亡美国的留学生梁继平，还有受到德国庇护的本土前线前召集人黄台仰 、流亡英国的英国驻港总领事馆前职员郑文杰，以及在台湾重新开启铜锣湾书店的林荣基 。

声明强调「避风驿」会定期与法律专业团队保持联络，为有需要人士转介义务法律咨询。

  • Hongkong | Pro-Democracy Proteste am Tag des 23 Jubiläum der Übergabe an China (Getty Images/A. Kwan)

    国安法生效后的香港

    第一批触法者

    《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

  • China I Proteste in Hongkong I Carrie Lam und Luo Huining (Reuters/cnsphoto)

    国安法生效后的香港

    举杯同庆

    《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

  • China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz (picture-alliance/dpa/T. Walker)

    国安法生效后的香港

    港警旗帜新颜色

    过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    白纸抗议

    7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

  • Hongkong | Klebezettel | Hongkonger werden kreativ gegen das Sicherheitsrecht (AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    空白连侬墙

    延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

  • Hongkong | Protest | Slogan “Arise, ye who refuse to be slaves” (AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    反讽与暗语

    《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

  • Hongkong Nathan Law, Aktivist (Getty Images/A. Kwan)

    国安法生效后的香港

    罗冠聪证实离港

    罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (picture-alliance/NurPhoto)

    国安法生效后的香港

    前众志成员周庭认罪

    黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

  • Hongkong Einweihung Büro Nationale Sicherheit (picture-alliance/Xinhua/L. S. Wai)

    国安法生效后的香港

    酒店改装国安公署

    中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

  • Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (Reuters/T. Siu)

    国安法生效后的香港

    与记者的「安全距离」

    驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。


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专访台湾驻德代表: 国际社会应该制裁中国

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评论分析

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