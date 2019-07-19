港人寻求庇护 台NGO吁政府建立机制

(德国之声中文网) 香港「反送中」示威者传来台寻求庇护，没有《难民法》的台湾该如何处理?台湾人权促进会秘书长邱伊翎向德国之声表示，台湾政府应尽快建立难民审查保护机制。

她说:「这不是只针对香港人，其他难民也适用......不然政府改朝换代，再多保证跟善意都没用。」

在没有《难民法》的情况下，目前台湾所签署并施行的联合国两公约中有「不遣返原则」，也有《港澳条例》第18条，明文规定「对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助。

但邱伊翎提到，但是目前来台港人寻求协助的状况各异，风险程度高低不同。「如果是有可能会被起诉的人，政府要去帮他做协调。」

针对目前难民个案人数和状况，她表示基于保密原则，希望外界不要再探问。

延伸阅读:人权当道法律缺席: 台湾接济中国难民的矛盾处境

港示威者台湾寻求庇护

根据自由亚洲电台18日报导，有10多名香港示威者在7月1日衝击立法会后抵达台湾。其中有人获台湾NGO安置，也有示威者正与台湾陆委会等相关人士接触，希望寻求政治庇护，留在台湾。

人在国外访问的台湾总统蔡英文18日对此表示，相信有关单位都有掌握，对于这些来自香港的朋友，会基于人道做适当的处理。

台湾陆委会则说，政府若收到申请，会在尊重人权原则下，由相关单位依法妥适处理。但陆委会并未证实是否接触示威者及确切人数。

香港《苹果日报》表示接获可靠消息指出，逃往台湾的示威者人数超过30人，均为曾经参与7月1日冲击立法会行动的学生。

报导内容提到，冲击立法会后3至4日，部份示威者飞抵台湾各地「暂避」。部份接受NGO协助，部份自行解决住宿等问题。有示威者为延长居留台湾，正寻求向当地院校申请入学相关签证，但暂未获批。亦有示威者正寻求任何形式的庇护。

自由亚洲电台访问目前人在台湾的香港学生张俊豪。他曾在2014年11月的占中与旺角示威清场时被捕。他表示，「香港政府打压示威者的行动越来越升级，这些参加示威的学生的确感受到政治压迫的压力，再加上看到过去的案例，如果被判暴动罪，至少面临五年以上的刑期，如果香港政府继续打压的话，会有更多香港示威者跨海来台寻求帮助。」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



夏立民/罗法 (综合报导)