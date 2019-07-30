港人发起不合作运动 港铁瘫痪一时半

(德国之声中文网)7月30日早上7点50分，数十名「反送中」示威民众在港铁调景岭站发起不合作运动，用背包阻碍车门关闭，导致往黄埔方向调景岭站列车超过一个半小时无法开出。

根据香港电台的直播影片，列车在调景岭站数度关门又开门。 就算有工作人员站在车门前确认车门状况，但是在没有足够人力确认每个车门都关上的情况下，列车仍然无法顺利出發。

港媒香港01报导，由于观塘线观塘站至调景岭站列车服务一度暂停，港铁安排免费接驳巴士取代，数百名乘客排队候车，人龙由巴士总站一直延绵至调景岭站A出口外。 大约在上午9点15分，列车才离开调景岭站。

「全港大塞车」

调景岭站的不合作运动是呼应网民发起的「全港大塞车」运动。 27日，将军澳线91名车长中，有77名实名联署，公开信提出3大诉求，要求港铁高层就21日元朗事件，对外说明、致歉，减轻前线车长和员工的压力。 从那时开始，网络上便流传着港铁车长将在30日罢工的消息。

然而，香港铁路工会联合会29日在脸书上宣布不会参与罢工，并且「呼吁同事们坚守岗位，保持铁路正常运作，继续服务市民」。 该工会联合会也在早上的调景岭站不合作运动之后表示谴责，贴文写道: 「针对港铁搞不合作损人不利己，仲要搞到站务的同事疲于奔命，够啦！ 收手吧!」

虽然铁路工会最终没有启动罢工，但是仍然成功争取到与港铁管理层会面。 30日，铁路工会在脸书上发布声明，表示港铁车务总监刘天成已经收下工会信件，而工会也认为公司方的响应是正面的。

另一个大众运输工会－巴士业职工联盟，则在7月29日发布声明表示响应「全港大塞车」行动。 声明表示，工会不认同港澳办就《逃犯条例》抗议行动召开记者会中，坚持以武力镇压香港市民反对的声音。 联盟宣布响应民众自发7月30日《全港大塞车》行动，以声援参与联署的港铁车长。

罗法/夏立民 (综合报导)