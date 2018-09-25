港人参政意识锐减 民主运动面临更大考验

（德国之声中文网）10月1日，至少1500名泛民派支持者走上街头举行示威，抗议北京对香港事务越来越多的干预。本次国庆日游行发生在港府因国家安全原因禁止香港民族党一周之后。1997年香港主权回归中国之后，香港政府第一次采取了禁党的行动。

香港人民力量党副主席谭得志在人数不多、但情绪激昂的一群示威者前表示，国庆节不是香港欢庆的节日，他说，这一天应该成为抗议中国政府试图加紧控制香港的一天。他指着该党为游行制作的标语牌上习近平和香港特首林郑月娥的画像说，举出领导人标语牌，目的是展现香港民主阵营对他们的统治和管理非常不满。

谭得志对德国之声说，"我们不接受这些人，我们不接受他们管理香港的方式。"但他也承认，参加抗议的人数锐减，说明泛民派需要向香港公众交出新的答卷，只有这样，才能说服他们再次投入到抗议浪潮。

他表示，支持本次示威游行的人并不多，这也是因为自从2014年以来，示威组织者使用了一成不变的形式来鼓动群众，"泛民派政治领导人的思路已枯竭，不再有创造力，许多民众认为，游行和抗议没有用。"

打压港独

香港民族党被禁后，根据《社团条例》，该组织不得吸收新党员，以"民族党"名义行动或者为该党募捐人，会被处以3年监禁以及罚款1.2万港币。此外，香港特首林郑月娥强调指出，为香港基本法有关国家安全的第23条立法是政府的职责。

虽然港独组织和行动不断受到打压，但学生独立联盟的许多大学生仍然参加了10月1日的示威活动。

不过，这些努力不足以政府停止打压港独人士以及组织。一名立法会议员上周建议，香港众志党也应当被取缔，因为推动香港自决等同于主张香港独立。香港众志党多次强调不主张香港独立，但却承认，建制派质疑香港众志的合法性，威胁到该党的生存和发展。

香港中文大学政治与行政系高级讲师蔡子强接受德国之声电话采访时表示，泛民派无法对其政治前景乐观，因为无法将香港的政治气氛同大陆的分割开来。他说，"如果大陆的气候总体上是悲观的，香港的政治环境也不可能乐观。在中国被禁止的东西，也会逐渐在香港被禁止。它是总体政治气候的一部份。"

寻找新路径

上周也是雨伞运动4周年纪念。民主派积极分子在政府大楼外组织了游行活动，此外，他们还举办了一个为期3天的展示4年前有关雨伞运动的文字和图片展览。

9月28日夜间，雨伞运动的学生领袖之一、香港众志秘书长黄之锋对聚集的人群说，雨伞运动虽没有成功，但毫无疑问，它在香港历史上留下了难忘的印记："伞运虽没撼动政权 ，但曾打动人心，'伞运'肯定是香港民主运动不能忽略的一个传奇。"

然而，雨伞运动的结果仍然让许多人感到沮丧，后来，数名泛民派议员失掉议员资格更是让人心灰意冷。

香港众志主席林朗彦认为，2014年后，年轻人的参政意识明显锐减，香港大学学生对参选学生委员会兴趣低落便是对其的印证。

林朗彦对德国之声表示，"北京政府企图打压香港公民社会的自治权利，我们应该提醒港人注意，民族党发生的事情，今后也会发生到其它政党和组织身上。"

即便如此，他认为在今后5至10年里，不可能再次发生雨伞运动。但他坚信，香港的公民社会仍具有重新组合的空间，与此同时，全世界逐步认识到中国迅速扩张带来负面影响。"中国在全球的扩张，已造成一些国家的反对，我想，国际社会将会逐渐认识到，中国对全球民主构成威胁。"