港人凭BNO居英不设限额　最多逾百万人移民

（德国之声中文网）英国政府早前决定放宽香港人的居留申请，当局在10月22日公布移民计划细节。从2021年1月31日开始，近300万合资格申请英国国民海外护照（BNO）的香港人及其家庭受养人，可以申请到新的签证到英国工作或读书，不设限额。申请人可选择5年或2.5年期的签证，在英国连续生活5年後可申请定居，再待1年就能申请入藉英国。

BNO护照是香港在1997年7月1日主权移交中国之前，英方为港人度身订造的特殊英国国籍，只有在「回归」前出生的人才有资格申领。目前，BNO护照持有人只能在英国免签逗留6个月，但没有居留权。

新的签证计划不设限额，即使以前没有申领过BNO护照的港人，只要符合护照申请资格都可以用新签证移民英国，其家庭成员即使在1997年後出生也能随行。

英预测：数十万至百万人移民

英国内政部估算，在「极端」的情况下，首五年最多会有超过100万港人用新签证移民英国，其中50万人会在首年就移居。当局表示比较「中庸」的预测是，25.8万至32.2万人会在首五年移民英国，而第一年大约有12.3万至15.3万人。

英国内政部分析，这批移民会成为英国经济的正面帮助，在未来五年带来24亿至29亿英镑的经济收益，当中大部分是税收。英国政府要求移民人士俱有相当6个月生活费的财政储备，支付移民医疗附加费以使用国民保健服务（NHS），但他们在入籍前不能享受社会福利。2.5年及5年期签证费用分别是每人180英镑和250英镑，收费相对其他签证低廉，申请门槛也较容易。

计划列明申请人不能有严重的刑事犯罪纪录，以及未曾从事英国政府认为不利公众利益的事务或活动。但英国政府同时强调，「不会试图拒绝那些因非暴力抗议或行使言论自由等活动而被定罪者的申请」。

英：香港局势下的相称回应

英国驻港总领事海因 (Andrew Heyn，又译: 贺恩德) 表示，欢迎BNO持有人及家属前来英国。他说：「香港实施的《国家安全法》，明显削弱香港人的权利和自由。这个获取英国国籍的新移民方案，是我们对香港人许下承诺的一部分。」

英国政府表示，改变赋予BNO公民的权利，是因为中国政府违反1984签订的《中英联合声明》，限制香港人的权利及自由和削弱香港的高度自治。内政大臣巴特尔 (Priti Patel，又译: 彭黛玲) 形容，新签证安排「非常慷慨」，那是为了回应香港的地缘政治形势的「相称回应」，英方不能漠视《港区国安法》违反两国联合声明。

中方早前曾批评英国的BNO政策是政治操作，指责英方给予BNO护照持有人居英权是违背承诺，将考虑不再承认BNO作为有效旅游证件。但事实上，港人并不能使用BNO护照入境中国内地，而是必须使用由中方向港澳居民发出的特别通行证。但分析关注，中方会否禁止港人同时持有香港特区及BNO护照，向航空公司施压不承认该护照，或以其他方法迫使港人放弃BNO护照。

中国在6月底通过在香港实施的《港区国安法》，引来英美多国强烈反弹。除英国以外，澳洲丶加拿大等多国也推出或研究容让港人移居的「救生艇计划」，英国及一些欧美国家也向部分香港示威者批出政治庇护。根据英国内政部数据，近年续领BNO护照的港人急增几倍，截至今年7月已核发逾37万本BNO护照，未来还会继续上升。

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