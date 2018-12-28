 港人中国认同创新低 学者:两制空间紧缩导致 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2018

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时政风云

港人中国认同创新低 学者:两制空间紧缩导致

一份最近调查发现，香港市民最认同香港人的身份，对中国人身份的认同程度，相对低于其他身份认同。德国之声记者专访香港中文大学学者蔡子强，请他解析这个现象。

Hongkong Mitbegründer der demokratischen Kampagne Occupy Central vor Gericht (Getty Images/AFP/A. Wallace)

香港为争取真普选的占中运动到雨伞革命最后因为政改被否决而告终。相关人员也面临法律诉讼。

(德国之声中文网) 12月27日，香港大学公布民意研究计画香港市民身分认同和2018年回顾及2019年前瞻调查结果。根据该项调查，香港人对中国人身份认同跌至4年新低。

香港中大政治与行政学系讲师蔡子强在接受德国之声采访时表示，他认为这主要有兩個因素: 中國國內及香港本土自由被收緊。他说:「北京不停強調全面管治權，收緊香港空間，例如近年對港獨派自決派大規模打壓，包括撤銷立法會參選資格民族黨被取締金融时报记者馬凱被拒發簽證等。」

蔡子强说，北京强调全面管治權，已無顧忌地提出意見。一國兩制中，兩制空間愈來愈少。他提到，这令好多香港人有「逆反的心態」。他提到:「現實上做不到什麼，回答問題時有逆反心態覺得港人身份更重要。我覺得答問題時往往反映當時社會狀況，如果中港關係緊張，市民答問題時會傾向強調港人身份。」他也指出，在中國國內，個人崇拜和專權統治到達文革以來的高峰，也让港人對中國反感和不安。

Hongkong 2016 | Eddie Chu Hoi-dick, Aktivist und Rechtsanwalt (Reuters/B. Yip)

香港本土派议员朱凯迪被指隐晦支持港独而被取消参选村代表资格。

对2019香港发展悲观

调查中又发现，市民对来年社会发展的乐观淨值比去年同期大幅下跌37%，达负27个百分点，创2008年底以来的新低，但对来年个人发展的乐观淨值达正22个百分点。研究认为市民对个人前景感到乐观，但对社会发展悲观。

蔡子强认为这可以從政治經濟兩方面去解读。政治上近年港人對自由和政治狀況愈來愈不樂觀。在政府處事的標準，例如律政司決定不控告梁振英UGL案，由以往會諮詢獨立法律意見到現在不看，反映專業標準正在腐蝕。另外在經濟方面，中美貿易戰下，香港經濟一定受影響。今年Q3、4很多經濟指標都下跌，令大家對經濟前景較不樂觀。

Bambus als Werkstoff und Lebensmittel (Getty Images/AFP/A. Ogle)

香港的房价扶摇直上，报导指中等收入家庭也要18年不吃不喝才卖得起一套房。

对政制改革问题失望

有关于最迫切需要处理的问题，41%香港人认为政府2019年最需要处理房屋问题，创1994年相关问题开展以来新高。值得注意的是，认为政制问题最需要处理的比率由去年的15%下跌9个百分点至今年的6%，從過去3年的第二，跌为第四。

蔡子强分析，雨傘運动的挫敗令许多人覺得政改會徒勞無功。他说:「在運動後大家看不到曙光，在政府和民主派都不會讓步的情況下，大家看不到有什麼因素有希望令重啟政制改革，沒有空間和土壤去做。反之，目前香港自由和經濟面對的問題更大，令大家轉而更關注那些問題。」

该调查于12月3至6日进行，访员以随机抽样方式电话采访了1005名港人。

李芊/夏立民 (综合报导)

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外部链接

港大民研發放香港市民身分認同和2018年回顧及2019年前瞻調查結果

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