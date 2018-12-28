港人中国认同创新低 学者:两制空间紧缩导致

(德国之声中文网) 12月27日，香港大学公布民意研究计画香港市民身分认同和2018年回顾及2019年前瞻调查结果。根据该项调查，香港人对中国人身份认同跌至4年新低。

香港中大政治与行政学系讲师蔡子强在接受德国之声采访时表示，他认为这主要有兩個因素: 中國國內及香港本土自由被收緊。他说:「北京不停強調全面管治權，收緊香港空間，例如近年對港獨派自決派大規模打壓，包括撤銷立法會參選資格、民族黨被取締、金融时报记者馬凱被拒發簽證等。」

蔡子强说，北京强调全面管治權，已無顧忌地提出意見。一國兩制中，兩制空間愈來愈少。他提到，这令好多香港人有「逆反的心態」。他提到:「現實上做不到什麼，回答問題時有逆反心態覺得港人身份更重要。我覺得答問題時往往反映當時社會狀況，如果中港關係緊張，市民答問題時會傾向強調港人身份。」他也指出，在中國國內，個人崇拜和專權統治到達文革以來的高峰，也让港人對中國反感和不安。

对2019香港发展悲观

调查中又发现，市民对来年社会发展的乐观淨值比去年同期大幅下跌37%，达负27个百分点，创2008年底以来的新低，但对来年个人发展的乐观淨值达正22个百分点。研究认为市民对个人前景感到乐观，但对社会发展悲观。

蔡子强认为这可以從政治經濟兩方面去解读。政治上近年港人對自由和政治狀況愈來愈不樂觀。在政府處事的標準，例如律政司決定不控告梁振英UGL案，由以往會諮詢獨立法律意見到現在不看，反映專業標準正在腐蝕。另外在經濟方面，中美貿易戰下，香港經濟一定受影響。今年Q3、4很多經濟指標都下跌，令大家對經濟前景較不樂觀。

对政制改革问题失望

有关于最迫切需要处理的问题，41%香港人认为政府2019年最需要处理房屋问题，创1994年相关问题开展以来新高。值得注意的是，认为政制问题最需要处理的比率由去年的15%下跌9个百分点至今年的6%，從過去3年的第二，跌为第四。

蔡子强分析，雨傘運动的挫敗令许多人覺得政改會徒勞無功。他说:「在運動後大家看不到曙光，在政府和民主派都不會讓步的情況下，大家看不到有什麼因素有希望令重啟政制改革，沒有空間和土壤去做。反之，目前香港自由和經濟面對的問題更大，令大家轉而更關注那些問題。」

该调查于12月3至6日进行，访员以随机抽样方式电话采访了1005名港人。

李芊/夏立民 (综合报导)