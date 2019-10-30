 港交所行政总裁：香港回归模式有BUG | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2019

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港交所行政总裁：香港回归模式有BUG

香港证交所行政总裁李小加指出，"一国两制"从一开始就存在根本缺陷。缺乏信任是北京不愿给香港落实推行普选的一个关键原因。

Hongkong Charles Li CEO HKEX (picture-alliance/Imaginechina/Dycj)

香港证交所行政总裁李小加资料图片

（德国之声中文网）香港示威浪潮已持续到第五个月，当地零售销售和服务业都受到衝击。北京政府将会在周四确认，香港正面临10年来的首次经济衰退。港交所行政总裁李小加（Charles Li）本周二（10月29日）在伦敦参加晚宴时发表讲话时说："一国两制这个伟大的理念一开始就存在一些根本缺陷（fundamental flaws）。"

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香港特首林郑月娥周二表示，本年度香港经济很有可能会出现负增长，社会恢复平静后，政府会推出一系列措施刺激经济发展。历时数月的抗议浪潮中，已有大量依赖游客生意的小店铺宣告破产。 (29.10.2019)

香港证券交易所此前以近300亿的出价，向伦敦交易所提出合并要约。不过，担心金融中心地位受削弱的伦敦，并没有接起香港抛来的橄榄枝。 (13.09.2019)

香港的动荡，与加泰罗尼亚、智利等地的动荡，到底有着怎样的联系？《标准报》认为，这些富裕城市爆发了示威，让传统经济学指标显得过时。《世界报》则指出，不论是香港，还是加泰罗尼亚、圣地亚哥，我们都不应把示威仅仅归咎于经济因素。 (29.10.2019)

本月早些时候，香港证交所宣布，因为未能说服伦交所管理层认同合并愿景，不继续对伦敦交易所价值390亿美元的收购邀约。

亚洲金融中心持续不断的示威活动令投资者感到不安。这也是习近平2012年上台后面临的最严峻的一个挑战。

反对《逃犯条例》修订的遊行逐渐演变成针对香港政治制度和警察执法方式不满的示威活动。李小加指出，1997年香港和大陆之间应该达成一个"大交易"："中央政府给香港普选权，香港承诺不会挑战一国原则。"

《金融时报》报道，李小加在伦敦金属交易所的年度晚宴上中指出，北京从未相信香港人会尊重"一国"原则，他认为信任欠缺是中国不愿给香港人自主权的原因。

他表示，在目前的体制下，香港人没有政治权："不过香港人应该问问自己：我们要政治权做什么？我们想用来做什么？如果我们想要用它挑战中国的主权，这是一条死路。"如果香港人寻求政治权利解决本地问题，中央政府则不会有意见。

他还补充说道，香港始终拥有一个开放的社会和自由的经济："我们唯一没有的是政治权。"

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追究警暴集會愈夜愈多衝突

香港《苹果日报》援引香港中文大学经济系副教授莊太量表示，一国两制的根本缺陷来自两地之间的历史和制度差异，尽管香港有自身的价值，但不足以影响内地。他也指出，相比内地，香港已拥有很大的权力自由。北京因此会对此做防守，特别是在任命重要官员上面："一定要是中央信任的人，否则只会选完又炒，选完又炒。"

 

文木 / 夏立民（路透社，《金融时报》等）

 

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