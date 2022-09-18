温莎城堡的圣乔治教堂：英国女王在此长眠

查尔斯的第二次婚礼

2005年4月9日，英国王储查尔斯王子与长年的女友卡米拉在温莎圣乔治教堂举行了婚礼。从英国王室的标准看，这是一场简朴低调的婚礼（查尔斯和戴安娜的婚礼是在伦敦圣彼得保罗教堂举行的）。在已故戴安娜王妃悲剧命运的阴影下，查尔斯与卡米拉的关系在英国公众间一度不被看好。但近年来这对王储夫妇的公众认可度不断提升。