温莎城堡的圣乔治教堂：英国女王在此长眠

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英国王室的几乎所有成员都安葬在距离伦敦不远的温莎城堡。但这里也曾举办过浪漫的婚礼、王室新成员的洗礼等家族庆典。来看看温莎城堡经历过的“红白喜事”。
9月19日，已故英国女王伊丽莎白二世的灵柩从伦敦的威斯敏斯特大厅运抵温莎城堡，在圣乔治教堂（St George’s Chapel）举行了小范围的安葬仪式。女王去世后为期10天的悼念活动在此划上句号。
温莎城堡是已故女王的正式官邸。城堡宫苑内的圣乔治教堂始建于15世纪，1528年完工，被视为英国哥特式建筑风格的典范。温莎家族不少成员的人生重要典礼在此举办，例如婚礼、洗礼和葬礼。
2021年4月17日，女王的丈夫菲利普亲王的葬礼在圣乔治教堂举行。因新冠疫情限制，来宾不得不保持社交距离，女王（图左）也不例外。菲利普亲王去世时享年99岁，与伊丽莎白二世携手共度了73年。
哈利王子2018年5月与梅根·马克尔在温莎城堡举办了婚礼。这对新人选择圣乔治教堂为婚礼地点据说是为避开伦敦的喧嚣。在英国王室成员的伴侣中，梅根是第一位有黑人血统的女性，当时被视为王室开放和国际化的象征。
2019年8月，哈利和梅根的长子——亚齐出生。不久后这位小王子在圣乔治教堂接受了洗礼。次年，哈利和梅根宣布脱离英国王室，迁居美国加州，开始独立的新生活。
2005年4月9日，英国王储查尔斯王子与长年的女友卡米拉在温莎圣乔治教堂举行了婚礼。从英国王室的标准看，这是一场简朴低调的婚礼（查尔斯和戴安娜的婚礼是在伦敦圣彼得保罗教堂举行的）。在已故戴安娜王妃悲剧命运的阴影下，查尔斯与卡米拉的关系在英国公众间一度不被看好。但近年来这对王储夫妇的公众认可度不断提升。
温莎城堡近旁还有一座皇家陵墓（ Frogmore Mausoleum），是维多利亚女王于19世纪为自己早逝的丈夫阿尔伯特亲王修建的。她自己后来也葬于此。
伊丽莎白二世女王的父亲乔治六世的葬礼1952年2月15日在温莎城堡举行。这是史上首次电视转播的王室葬礼。
伊丽莎白二世的母亲在英国被昵称为"Queen Mum" ，她2002年3月去世时已经101岁。同1952年就去世的丈夫乔治六世一样，她的灵柩安葬在温莎堡圣乔治教堂的家族墓室。
据台湾外交部表示，英国方面“特别邀请”台湾驻英国代表谢武樵“在享有与各国赴英国吊唁的元首、代表以及王室成员同等待遇下”，前往兰开斯特府签名吊唁伊丽莎白二世女王。
数百名外国元首、政府首脑及别国王室成员出席本周一在英国伦敦举行的英国已故女王伊丽莎白二世的葬礼。这场葬礼也成为数十年来全世界最大规模的外交聚会。
尽管印度和巴基斯坦都有过被英国殖民统治的苦涩历史，但由于伊丽莎白二世在位七十年间一直奉行"不干预政策"，因而这位英国女王在南亚次大陆仍深得尊重和爱戴。
英国女王伊丽莎白二世的国葬将于9月19日在伦敦举行，预计将有数百名世界各国领导人及王室成员参加。这也将是几十年来最大规模的高端外交场合。莫斯科方面未获邀出席，俄罗斯外交部对此进行了强烈抨击。
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