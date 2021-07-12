温布利球场： 无票球迷硬闯入场

欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。
（德国之声中文网）2020年欧洲杯赛上，诸多事情未能按步就班进行，对实现一次不发生不愉快事件的和平足球节的希望也未能实现。在伦敦举行的意大利和英格兰之间的决赛之前，众多无票足球迷试图冲进温布利球场。在 "三狮军团"（英格兰国家队别称）对阵意大利的比赛前几个小时，英国首都部分市区出现紧急状态。
据媒体报道，可能有数百人成功避开了安全人员。天空广播公司体育新闻报称有多达100名球迷。最初，体育场经营方曾者宣布，没有无票者能进入体育场观赛。欧洲足联证实，有人突破了障碍，但无法进入赛场 。
此后，温布利体育场发表一份声明，承认有一小群人进入了场内，工作人员和保安人员密切合作，努力将 "这些人 "清走。赶走。声明称，"体育场内的任何无票者都将被立即驱逐“。至于在比赛进行当中如何能做到这一点，人们不清楚。
社交媒体上出现显示混乱场面的视频：有人在体育场楼梯上奔跑，受到安全人员追赶；有人拳脚相加；多人冲破安全人员组成的人链，甩仍障碍物。
比赛前数小时，伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan ）曾呼吁无票球迷不要前往温布利，但徒劳无功。当天中午刚过，就已有数万球迷在温布利路上举行派对，此路连接温布利公园地铁站和体育场，长约600米，无人遵守社交距离规定，无人戴口罩，但很多人喝酒。
至比赛结束，当局报称19名警官在与球迷的冲突中受伤。周一（7月12日）上午，警方推文称，发生这一情况完全不可接受。警方透露，整个过程中，有49人因涉嫌各种违法行为被捕。与此同时，警方称，数万球迷中的绝大多数保持了文明态度，警方对此表示感谢。
昨天，另有数千人聚集在伦顿市中心的皮卡迪利广场和莱切斯特广场，人们唱歌、喝啤酒。警方报称，在那里也发生违规事件。大都会警察局在推特上通报说，在若干车站，有人点燃信号弹，这是刑事犯罪，警方与运输公司密切合作，确保持续服务，保障人们安全出行。
警方指出，昨天一整天，警员们都忙得不可开交。警方在一份声明中警告说，"我们看到有人从灯柱或广告牌上跳下，这很容易造成伤害。我们敦促每个人都小心谨慎，相互照看。"
（德新社，美联社）
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