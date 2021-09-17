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温家宝

2003至2013年人中国国务院总理。

温家宝1942年生人，天津人，2003至2013年任中国国务院总理。在任职期间，温家宝留下亲民清廉形象，特别是在发生重大自然灾害或事故事件时，温家宝多数情况下是第一时间赶到现场的领导人之一。2012年底，在温家宝即将卸任前，《纽约时报》爆料温氏家族大举敛财，金额过亿。温家对此予以驳斥。《纽约时报》网页随即在中国大陆遭封锁。

SOCHI, RUSSIA - JANUARY 5, 2017: A roulette at the first casino in the Krasnaya Polyana gambling zone, at the Gorky Gorod year-round ski resort. The Sochi Casino and Resort complex includes game rooms, two restaurants, a bar, a banquet hall, a convention hall, and shops. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03D51B Sochi Russia January 5 2017 a Roulette AT The First Casino in The Krasnaya Polyana Gambling Zone AT The Gorky Gorod Year Round Ski Resort The Sochi Casino and Resort Complex includes Game Rooms Two Restaurants a Bar a Banquet Hall a Convention Hall and Shops Alexander Ryumin TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03D51B

客座评论：习近平会打碎“红色赌盘”吗？ 17.09.2021

日前出版的《红色赌盘》一书为人们提供了一个关于中共高层腐败的样本。而政论家邓聿文由此想到一个问题：当习近平开始大力清理资本的时候，会打碎这个利益结构的“红色赌盘”吗？由此撬动的变局是否会成为中共的“切尔诺贝利时间”？
Chinese Premier Wen Jiabao, left, gestures as President Hu Jintao, right, looks on while listening to reports by Justice officials to the delegates attending the NPC session in Beijing's Great Hall of the People Wednesday, March 9, 2005. Flooded with mounting complaints of corruption and official abuses, China's top judge and prosecutor promised Wednesday during the session to improve professional standards in the country's courts and listen more closely to the public. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

七张图看一周大事 25.04.2021

温家宝的文章被屏蔽了。美国认为全球80%的国家不宜前往了。习近平和拜登同框了。本周，除了这些话题外，还发生了哪些大事？德国之声DW为您一一梳理。
Chinese Premier Wen Jiabao (L) talks with Vice President Xi Jinping (R) after the fourth plenary meeting of the National People's Congress's (NPC) annual session at the Great Hall of the People in Beijing on March 11, 2012. Proposed changes to China's criminal law being debated this week by the parliament originally included a clause that allowed police to hold people suspected of terrorism or endangering national security in secret locations without notifying their families. AFP PHOTO / LIU JIN (Photo credit should read LIU JIN/AFP/Getty Images)

德语媒体：中国前总理被“戴嘴套” 21.04.2021

中国前总理温家宝的文章遭到屏蔽，德语媒体“编辑部网络”认为，这显示出在中国没有任何人可以逃过言论审查。《时代周刊》则关注中国年轻人在爱国主义教育下，因新疆棉风波而对西方发起抵制运动。
Chinese Premier Wen Jiabao, left, gestures as President Hu Jintao, right, looks on while listening to reports by Justice officials to the delegates attending the NPC session in Beijing's Great Hall of the People Wednesday, March 9, 2005. Flooded with mounting complaints of corruption and official abuses, China's top judge and prosecutor promised Wednesday during the session to improve professional standards in the country's courts and listen more closely to the public. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

是谁“敢”屏蔽温家宝的文章？ 19.04.2021

曾深陷贪污腐败指责的中国前总理温家宝，不久前撰文追念母亲，并在其中说：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家”。
(171218) -- QIANDONGNAN, Dec. 18, 2017 -- Farmers transport harvested navel oranges in Rongjiang County, southwest China s Guizhou Province, Dec. 17, 2017. Oranges farms in Rongjiang entered the harvest season recently. ) (wyo) CHINA-GUIZHOU-WINTER-ORANGE HARVEST (CN) ZhangxHui PUBLICATIONxNOTxINxCHN

离官宣建成小康只差一步——中国称所有贫困县脱贫 24.11.2020

今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。
01.10.2016 *** BEIJING, CHINA - OCTOBER 1: (CHINA OUT) A Chinese paramilitary police officer stands guard as crowds gather at the official flag raising ceremony at Tiananmen Square to mark the 66th National Day on October 1, 2015 in Beijing, China. China begins the Golden Week holiday Thursday, as much of the country shuts down and financial markets close until October 8. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images) © Getty Images/K. Frayer

悉数中共建政70年历任国家领导人 24.09.2019

从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht am Samstag (17.07.2010) in Qinling/ Xi'an (China) zwischen zwei Pferden der Terrakottaarmee. Die Bundeskanzlerin begeht am Samstag (17.07.) in Xi'an ihren 56. Geburtstag. Sie ist nach eigener Aussage im Jahr des Pferdes geboren. Merkel startete am 14.07. eine fünftägige Reise nach Russland, China und Kasachstan. Foto: Rainer Jensen dpa | Verwendung weltweit

德国“铁娘子”的中国足迹 08.09.2019

自从2005年出任德国总理以来，默克尔12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。
BEIJING, CHINA - MARCH 05: Chinese Premier Wen Jiabao bows after delivering the work report at the opening session of the annual National People's Congress at Great Hall of the People on March 5, 2013 in Beijing, China. Chinese Premier Wen Jiabao stressed Tuesday that the government should adopt effective measures to prevent and control pollution in response to people's expectations of having a good living environment. (Photo by Feng Li/Getty Images)

纽约时报:段伟红事件牵涉温家宝，抑或孙政才？ 08.02.2018

《纽约时报》独家报道，有温家宝家族财富"白手套"之称的女富商段伟红已被拘捕。不清楚的是，她的被控与温家宝家族的财富有关，还是受落马孙政才的牵连？
Bundeskanzlerin Angela Merkel schaut am 05.09.2017 in Heidelberg (Baden-Württemberg) auf dem Universitätsplatz bei einer Wahlkampfveranstaltung auf einen Fleck auf ihrer Jacke. Ein Tisch, der vor ihr stand, war von einem Gegenstand aus den Reihen des Publikums getroffen worden, dabei waren Spritzer auf Merkels Jackett gekommen. Links steht der Vorsitzende der CDU Heidelberg, Alexander Föhr. Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 06.09.2017

在德国，政治家被扔西红柿、鸡蛋、颜料弹的事件时有发生。德国总理默克尔、前总理科尔、前总统武尔夫等都有类似经历，但政治家们的反应却各不相同。
A park in the Taiwanese port city of Keelung recently unveiled a statue of a Hero of Taiwan, former Chinese premier Wen Jiabao; Copyright: Twitter/redfireage

刚建就拆！台湾墓园竖温家宝铜像 28.04.2016

台湾北部城市基隆一个墓园周三（4月27日）为园区新铜像揭幕，红幕拉下后结果却令人嗔舌：出现在公众面前的是中国前总理温家宝的雕像。事件引发社会哗然。
24.4.2016 *** U.S. President Barack Obama and German Chancellor Angela Merkel listen national anthems during a welcome ceremony at Schloss Herrenhausen in Hanover, Germany April 24, 2016. REUTERS/Wolfgang Rattay Reuters/W. Rattay

总能请来“政坛大牌”的汉诺威工业展 24.04.2016

温家宝、普京、莫迪、奥巴马这几位国家领导人任内都有过至少一个共同经历：为汉诺威工业展揭幕。
An employee counts Chinese 100 yuan banknotes at a branch of Industrial and Commercial Bank of China in Huaibei, Anhui province, July 6, 2012. China's central bank cut interest rates for the second time in a matter of weeks on Thursday, stepping up efforts to bolster an economy that last quarter probably suffered its weakest growth since the global financial crisis. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: BUSINESS POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

历数被曝拥有秘密财富的中国政坛大佬们 05.04.2016

"巴拿马事件"成了全球各地舆论的一大焦点。文件中也涉及了中国现任和前任政要的家人。这并不是中国领导人首次被指拥有巨额秘密财产。
ARCHIV 2011 *** --File--Chinese staff are seen at the stand of Ping An of China during a financial fair in Shanghai, China, 18 November 2011. China Ping An Trust, one of the largest insurers in China, is reportedly planning to invest in structured notes issued by Goldman Sachs and linked to the unlisted shares of social networking giant Facebook. The deal would see Ping An use QDII (qualified domestic institutional investor) products - which allow Chinese firms to invest in foreign securities markets - to put funds in private equity linked to Facebook. Earlier this month, an investor received an unexpected New Years gift from Ping An: fundraising information about a QDII structured product linked to Facebooks unlisted equity. He purchased private equity shares in Facebook, which is planning a much-anticipated US$10 billion IPO. Fundraising for the QDII trust products may be held after the Chinese New Year holiday, according to the Guangzhou-based 21st Century Business Herald. picture-alliance/dpa/W. Lei

平安证券前总经理涉内幕交易被查 12.12.2015

继日前上海复兴集团董事长郭广昌被司法机关调查后，中国媒体财新报道称，原平安证券总经理薛荣年因涉嫌内幕交易案，被公安机关采取刑事强制措施。
Der Modedesigner Philipp Plein posiert vor einem Auto bei einer Modenschau des Labels Philipp Plein am Samstag (31.01.2009) im Hotel InterConti in Düsseldorf. Die Modenschau findet im Rahmen der Igedo Fashion Fairs statt. 1.450 Austeller aus 46 Ländern zeigen neue Trends der Mode. Foto: Jörg Carstensen +++(c) dpa - Report+++

德语媒体：“记性好”的中国人与八年后的道歉 24.06.2015

因为八年前的一桩往事，设计师普莱因再次道歉，《南德意志报》回顾事情经过；习近平上台后风向出现变化，非政府组织将遭遇寒冬？《日报》关注NGO命运。
Dai Xianglong, chairman of Chinas National Council for Social Security Fund, speaks at a meeting during the World Economic Forum 2012 Summer Davos in Tianjin, China, 12 September 2012. The World Economic Forum 2012 Summer Davos is being held in the northern Chinese municipality of Tianjin from September 11 to 13.

知情者：前央行行长戴相龙受中纪委调查 08.04.2015

媒体称，中纪委正对央行前行长戴相龙展开调查。尽管调查尚未公开，一位知情者透露，调查涉及戴相龙利用权位为其家人牟取利益。难道这是当局加速金融反腐的又一信号？
German Chancellor Angela Merkel (L) speaks as Chinese Premier Li Keqiang looks on during their joint news conference at the Great Hall of the People in Beijing July 7, 2014. REUTERS/Andy Wong/Pool (CHINA - Tags: POLITICS)

何为“政府磋商”？ 10.10.2014

10月10日，中国国务院总理李克强到访德国，在柏林出席第3轮德中政府磋商。德中双方政府内阁几乎全部与会。
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