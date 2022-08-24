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2003至2013年人中国国务院总理。
温家宝1942年生人，天津人，2003至2013年任中国国务院总理。在任职期间，温家宝留下亲民清廉形象，特别是在发生重大自然灾害或事故事件时，温家宝多数情况下是第一时间赶到现场的领导人之一。2012年底，在温家宝即将卸任前，《纽约时报》爆料温氏家族大举敛财，金额过亿。温家对此予以驳斥。《纽约时报》网页随即在中国大陆遭封锁。
《纽约时报》报道王毅曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑。时评人长平指出，王毅自八十年代初期进入外交部以来，让每一位“老板”都满意。
从2005年出任德国总理至2021年卸任，默克尔总共12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。
日前出版的《红色赌盘》一书为人们提供了一个关于中共高层腐败的样本。而政论家邓聿文由此想到一个问题：当习近平开始大力清理资本的时候，会打碎这个利益结构的“红色赌盘”吗？由此撬动的变局是否会成为中共的“切尔诺贝利时间”？
温家宝的文章被屏蔽了。美国认为全球80%的国家不宜前往了。习近平和拜登同框了。本周，除了这些话题外，还发生了哪些大事？德国之声DW为您一一梳理。
中国前总理温家宝的文章遭到屏蔽，德语媒体“编辑部网络”认为，这显示出在中国没有任何人可以逃过言论审查。《时代周刊》则关注中国年轻人在爱国主义教育下，因新疆棉风波而对西方发起抵制运动。
曾深陷贪污腐败指责的中国前总理温家宝，不久前撰文追念母亲，并在其中说：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家”。
今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。
《纽约时报》最新的一篇调查性报道，深度关注中国流亡美国富商郭文贵和其盟友班农，是如何利用美国的右翼媒体和调教闫丽梦这样的“吹哨人”，追求实现自身政治目的的。像之前对待温家宝、《大纪元时报》和《苹果日报》一样，这一次也毫不留情。
如果不出意外，被习近平耽搁近一年的中共十九届四中全会应该正在或即将举行。而就在前些天，《纽约时报》和德国媒体报道了德意志银行和中共权贵的利益输送游戏，他们包括前总书记江泽民、前总理温家宝、前常委刘云山，现常委栗战书、汪洋及现任国家副主席王岐山等。
从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
《纽约时报》独家报道，有温家宝家族财富"白手套"之称的女富商段伟红已被拘捕。不清楚的是，她的被控与温家宝家族的财富有关，还是受落马孙政才的牵连？
在德国，政治家被扔西红柿、鸡蛋、颜料弹的事件时有发生。德国总理默克尔、前总理科尔、前总统武尔夫等都有类似经历，但政治家们的反应却各不相同。
台湾北部城市基隆一个墓园周三（4月27日）为园区新铜像揭幕，红幕拉下后结果却令人嗔舌：出现在公众面前的是中国前总理温家宝的雕像。事件引发社会哗然。
温家宝、普京、莫迪、奥巴马这几位国家领导人任内都有过至少一个共同经历：为汉诺威工业展揭幕。
"巴拿马事件"成了全球各地舆论的一大焦点。文件中也涉及了中国现任和前任政要的家人。这并不是中国领导人首次被指拥有巨额秘密财产。
继日前上海复兴集团董事长郭广昌被司法机关调查后，中国媒体财新报道称，原平安证券总经理薛荣年因涉嫌内幕交易案，被公安机关采取刑事强制措施。
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