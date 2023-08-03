段伟红重新露面？媒体报道或曾涉孙政才案

段伟红的名字曾出现在国际媒体披露中国前总理温家宝家人"隐秘财产"的报道中。后传出2017年9月起她被关押拘留，此后一直失联，期间仅在她的前夫沈栋出版一本有关中共权钱交易的书前夕给前夫打了一个电话。如今，有媒体报道，发现有微信公众号发布了段伟红近来数月公开活动的消息。