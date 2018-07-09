温室气体达新高 “机会之门”几乎关上

(德国之声中文网)本周，联合国附属机构「世界气象组织」(WMO)表示，温室气体在2017年达到新高，全然没有扭转趋势的迹象。 比起1990年，如今大气中的温室气体含量已增加了41%。 而这些增幅主要都是因为人类燃煤发电或是烧炭取暖所造成。

全球大气层二氧化碳平均浓度已经达到了百万分之405.5ppm，比起过去两年都呈现增加的趋势。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 沉没的世界 萨穆埃尔年仅10岁，但当问及如何看待地球气候变化所带来的影响时，他的回答是非常明了的：海平面将会大幅上升，生活在沿海地区的人们将会首当其冲。为什么会出现这种情况呢？他一脸严肃地说：“是严重污染带来的后果！”

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 最后的日出？ 七岁的丹尼尔喜欢看日出，他最担心的就是50年后再也看不到太阳了。他最大的希望就是变化没有那么剧烈，或许还能够看到绚丽的日出日落。生活中他已经开始敦促父母注意环保和回收再利用，毕竟这也关系到他的未来。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 无法呼吸 在不远的将来会出现“飞行汽车”，但一如既往会对环境带来危害。天空经常会因空气污染变得灰蒙蒙的，蓝天白云难得一见。人们已经彻底将大自然的重要性抛之脑后，连最后一棵树也被砍伐了。十岁的帕罗玛认为这一天的到来不需要50年，而是15年。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 逃离酷热的地球 七岁的埃玛不久前刚刚跟母亲去过东南亚，对这次旅行她非常兴奋，但实在是太热了！妈妈告诉她，地球每年都在变暖。她认为地球未来的景象是：太阳将会把一切都烧焦烤化，人类不得不离开地球，当然是乘坐火箭。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 火星新家园 十二岁的利努斯认为别的星球上的情形也会与地球一样，50年后人类不得不离开地球迁居到更好的生存空间如火星，但人们会重复以前的做法将那里的一切破坏殆尽。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 未来技术 在十二岁的雅恩眼里将来大自然会变得不那么重要，不过对他来说并不是一件那么糟糕的事情，到那时我们会拥有最现代的技术和许多“会飞的东西”。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 二氧化碳“手印” 关于地球六岁的阿斯特丽德的表达非常抽象：河流、人类以及空气都在流动，都在流向同一个方向，都面临着同样的威胁：一个巨大的二氧化碳“手印”。阿斯特丽德在学校里听说：这个“手印”越大，情况也就越严重。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 让我们生存下去 并不是所有艺术家都会在作品中传递出明确的信息，如十岁的米古尔要表达的意思就有两种不同的理解：一方面机器人可以在对抗气候变化中发挥作用，另一方面这种人工智能也许会失控并最终强大到可以决定我们人类的命运。无论如何，这已经是一个不可回避的话题。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 地球的悲剧 说起我们生活的地球，七岁的尤迪特表情严肃。她深信2067年是我们人类的大限，包括动物在内都会死亡，外星人将会统治地球。为了避免这一悲剧的出现，尤迪特学会了节省资源，如果可以用反面画画，为什么要去浪费一张新纸呢？



WMO秘书长塔拉斯(Petteri Taalas)说，阻止气候变迁的机会之门几乎已经关上。 「这个道理很明白。 只要我们没有迅速降低二氧化碳等温室气体的含量，气候变迁就会对地球上的生命造成毁灭性且不可回复的危害。 」

温室气体「不可能用支魔杖一挥就通通变不见」,WMO副秘书长玛纳研科娃(Elena Manaenkova)在一份声明中说: 「全球暖化的每一个温度变化都很重要，温室气体的ppm变化也一样重要。 」

政府间气候变化专门委员会 (IPCC)十月发布了一篇报告，如果要限制住温度的增加，必须要在2050年前达到零碳排的目标。 否则，温度上升摄氏一点五度，就会对全人类与动物造成威胁。

WMO和IPCC的报告，都会成为联合国气候变迁会议的重要参考。 联合国气候变迁会议今年已经是第25次召开，即将在12月2号到14号在波兰卡托维治举办。