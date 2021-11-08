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温室效应气体

大气中促成温室效应的气体成分。自然温室气体包括二氧化碳大约占26%，其他还有臭氧、甲烷、一氧化亚氮、以及人造温室气体氢氟碳化物等。

自从工业革命起人类燃烧化石燃料导致大气层内二氧化碳浓度由280ppm上升至400ppm。

A man walks past a newspaper kiosk in Hong Kong on January 12, 2015. Firebomb attacks early on January 12 on the Hong Kong home and office of pro-democracy newspaper tycoon Jimmy Lai have triggered new fears over the safety of outspoken media figures in the city. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

德语媒体:为什么要批评中国? 08.11.2021

《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。

气候变化凸显贫富差距 07.11.2021

大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。

浪费食物=破坏气候 05.11.2021

许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。

Schornstein des Müllheizkraftwerk Essen-Karnap, eine von RWE betriebene Müllverbrennungsanlage im Essener Stadtteil Karnap. NRW, Deutschland, Europa.

地球暖化程度？11张图读懂气候危机 05.11.2021

联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
Cop26 - Glasgow. Climate activists from the Glasgow Actions Team, wear Squid Game costumes and world leader masks, play tug of war and climate hopscotch during a protest at the Clyde Arc Bridge during the Cop26 summit at the Scottish Event Campus (SEC) in Glasgow. Picture date: Tuesday November 2, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26 Protest. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63473631

面对现实：2021年碳排放恐回到历史新高 04.11.2021

虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。
ZHANGJIAKOU, CHINA - MAY 21, 2021 - Aerial photo taken on May 21, 2021 shows a wind solar hybrid power plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province.

德语媒体：气候保护需要务实态度 03.11.2021

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

德语媒体：过早的掌声 02.11.2021

2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。
Titel: Faktencheck Serie Klimamythen zusätzliches Stichwort: Klimawandel zusätzliches Copyright: Marc Löricke

事实核查：中国对气候变化究竟负有多大责任？ 02.11.2021

目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。

为什么要控制升温幅度不超过1.5度? 02.11.2021

为什么要控制升温幅度不超过1.5度? 为什么这个目标如此重要？这和之前常说的2摄氏度目标又有哪些区别?
Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

COP26：“我们必须现在就行动” 01.11.2021

目前，全球聚焦正在格拉斯哥举行的联合国气候大会，众多国家元首和政府首脑与会，但中俄领导人缺席。联合国秘书长古特雷斯表示，人类必须停止像对待厕所一样对待大自然。
JINHUA, CHINA - MARCH 24: Employees work on the assembly line of T03 electric small crossover at a factory of Chinese EV startup Leapmotor on March 24, 2021 in Jinhua, Zhejiang Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111322692654

中国国家统计局公布10月PMI继续低于临界点 01.11.2021

中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。
29.10.2021 Attendees walk past a banner at the venue where COP climate conference will be held in Glasgow, Scotland, Friday, Oct. 29, 2021. The U.N. climate conference COP26 starts Sunday in Glasgow. (AP Photo/Alastair Grant)

联合国气候会议今日开幕 31.10.2021

各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

COP26聚焦中国：要煤炭，也要碳中和 30.10.2021

世界气候峰会周日（10 月 31 日）在格拉斯哥开幕。届时，众人也会将目光投向中国。中国目前是世界最大的二氧化碳排放国，就人均排放量而言也超过欧盟。

China, Shanxi Province, Datong, Steam and smoke rises from smokestacks at coal-fired Datong No. 2 Power Station at dawn PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPaulxSoudersx AS07 PSO0423

发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳” 24.10.2021

联合国气候大会即将召开，中国国务院提出关于“碳达峰碳中和的总体部署”，其中强调在实现相关减排目标的同时，应保证能源与粮食安全，确保民众正常生活。
--FILE--A Chinese woman rides her electric bike past a coal-fired power plant in Huaian city, east China's Jiangsu province, 16 May 2014. China's emissions of climate-warming carbon dioxide fell in 2014 for the first time in more than a decade, offering fresh evidence that efforts to control pollution in the nation of 1.4 billion people are gaining traction. Total carbon emissions in the world's second-biggest economy dropped 2 percent in 2014 compared with the previous year, the first drop since 2001, according to a data. In the battle to rein in pollution, China has cut its dependence on coal. The nation, the world's biggest carbon emitter, has also poured money into clean energy sources such as solar, wind and hydro developments. |

德语媒体: 停止新建海外煤电 中国意欲抢占绿能市场 23.09.2021

习近平宣布中国不再新建境外煤电项目，引发了德语报刊的高度关注。《新德国报》认为，舆论更应该关注中国境内的大量煤电项目；《明镜周刊》分析，中国将大举抢占全球清洁能源市场；《每日镜报》则指出，不论如何，这都是气候保护的重要讯号。

肯尼亚的中资铁路有利气候却威胁野生动物 19.09.2021

由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
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