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大气中促成温室效应的气体成分。自然温室气体包括二氧化碳大约占26%，其他还有臭氧、甲烷、一氧化亚氮、以及人造温室气体氢氟碳化物等。
自从工业革命起人类燃烧化石燃料导致大气层内二氧化碳浓度由280ppm上升至400ppm。
《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。
大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。
许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。
在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。
目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。
为什么要控制升温幅度不超过1.5度? 为什么这个目标如此重要？这和之前常说的2摄氏度目标又有哪些区别?
目前，全球聚焦正在格拉斯哥举行的联合国气候大会，众多国家元首和政府首脑与会，但中俄领导人缺席。联合国秘书长古特雷斯表示，人类必须停止像对待厕所一样对待大自然。
中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。
各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
世界气候峰会周日（10 月 31 日）在格拉斯哥开幕。届时，众人也会将目光投向中国。中国目前是世界最大的二氧化碳排放国，就人均排放量而言也超过欧盟。
联合国气候大会即将召开，中国国务院提出关于“碳达峰碳中和的总体部署”，其中强调在实现相关减排目标的同时，应保证能源与粮食安全，确保民众正常生活。
习近平宣布中国不再新建境外煤电项目，引发了德语报刊的高度关注。《新德国报》认为，舆论更应该关注中国境内的大量煤电项目；《明镜周刊》分析，中国将大举抢占全球清洁能源市场；《每日镜报》则指出，不论如何，这都是气候保护的重要讯号。
由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
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