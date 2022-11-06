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大气中促成温室效应的气体成分。自然温室气体包括二氧化碳大约占26%，其他还有臭氧、甲烷、一氧化亚氮、以及人造温室气体氢氟碳化物等。
自从工业革命起人类燃烧化石燃料导致大气层内二氧化碳浓度由280ppm上升至400ppm。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
中美兩國最大二氧化碳排放國，因為外交關係緊崩而叫停氣候談判。眼見距離聯合國氣候峰會餘下約兩個月，美國特使克里開口促請中國重返談判桌，面對北京把佩洛西訪台的後續爭議與之綑綁，華盛頓有何方法解鈴？
从6月起，俄罗斯天然气工业股份公司开始大量直接烧掉天然气。咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）估计，俄罗斯每天烧掉天然气434万立方米，相当于每天释放9000吨二氧化碳，造成了巨大的环境灾难。
在经过长达16小时的谈判后，欧盟国家环境部长就一项气候保护立法计划达成一致。自2035年起，欧盟将只允许二氧化碳零排放的新车上路。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。
目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。
世界气候峰会周日（10 月 31 日）在格拉斯哥开幕。届时，众人也会将目光投向中国。中国目前是世界最大的二氧化碳排放国，就人均排放量而言也超过欧盟。
按人头计算，中国的二氧化碳排放量超过欧盟，而且仍在继续建造新的燃煤电站。美国政府气候专员、前国务卿克里致力于说服北京转变思维。
联合国的气候报告发表后，联合国秘书长古特雷斯要求各国政府为遏制气候变化立即采取行动。德国环境部长舒尔茨发出警告说：“我们的星球正处在生死存亡的关头。”
7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。
中国向欧洲东部和东南欧国家发送疫苗、提供贷款和投资。《法兰克福汇报》文章分析了该地区对中国的依赖性有多大。德国电视一台“每日新闻在线”关注了美国一家智库关于中国的温室气体排放量2019年超过发达国家总和的一项研究。
至2060年，中国要实现二氧化碳零排放。为达此目标，还要走很长的路。尽管做出了气候保护承诺，但中国每年都有新建成的煤电厂并入电网。
围绕截至2030年的二氧化碳减排目标争议激烈。欧盟议会雄心勃勃加入避免地球过度升温的谈判。不过，最终只达成有限妥协。
与特朗普政府相反，拜登政府支持可再生能源，大笔投资海上风电。 白宫称，新建风电场将使美国的二氧化碳排放量减少7800万吨。
全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？
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