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大气中促成温室效应的气体成分。自然温室气体包括二氧化碳大约占26%，其他还有臭氧、甲烷、一氧化亚氮、以及人造温室气体氢氟碳化物等。
自从工业革命起人类燃烧化石燃料导致大气层内二氧化碳浓度由280ppm上升至400ppm。
根据能源智库Ember最新公布的研究报告，自2015年以来20国集团燃煤发电人均二氧化碳排放量增加了近7%。中国的人均排放量达到了3.1吨，是G20成员国人均排放量的近2倍，同时也是全球平均排放量的近3倍。
气候问题专家委员会在其政策审查报告中指出，德国政府的建议不足以减缓气候变化，超过100项的措施无法构成一个有凝聚力的整体计划。
巨型邮轮因其超大的排放一直扮演着气候杀手的角色。一些造船公司运用新技术减少邮轮对环境的破坏。
在访问柏林期间，不丹首相洛塔·策林提出的想法似乎震撼到了德国总理肖尔茨。肖尔茨对于这个喜马拉雅山麓国家所使用的衡量指标——国民幸福总值表示赞赏。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
中美兩國最大二氧化碳排放國，因為外交關係緊崩而叫停氣候談判。眼見距離聯合國氣候峰會餘下約兩個月，美國特使克里開口促請中國重返談判桌，面對北京把佩洛西訪台的後續爭議與之綑綁，華盛頓有何方法解鈴？
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。
联合国的气候报告发表后，联合国秘书长古特雷斯要求各国政府为遏制气候变化立即采取行动。德国环境部长舒尔茨发出警告说：“我们的星球正处在生死存亡的关头。”
7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。
中国向欧洲东部和东南欧国家发送疫苗、提供贷款和投资。《法兰克福汇报》文章分析了该地区对中国的依赖性有多大。德国电视一台“每日新闻在线”关注了美国一家智库关于中国的温室气体排放量2019年超过发达国家总和的一项研究。
至2060年，中国要实现二氧化碳零排放。为达此目标，还要走很长的路。尽管做出了气候保护承诺，但中国每年都有新建成的煤电厂并入电网。
全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？
日本要在2050年前实现碳中和。为了实现这个目标，减少二氧化碳排放，日本将在未来十几年内淘汰传统燃油汽车，只销售混合动力汽车和电动汽车。
全球农业活动造成大量温室气体排放。不过，改善了的耕作技术可有效减少二氧化碳排放，在确保粮食安全的同时提高土壤的肥力。此外，专家建议多吃蔬菜少吃肉，不仅有益健康还能拯救地球。
《法兰克福汇报》发表的一篇文章认为，Tiktok这个热门应用不仅对美国，对欧洲也构成了战略威胁。面对这种情况，欧洲应该怎么做？文章给出了建议。另外，习近平发出中国要在2060年达到碳中和的承诺也引起了德媒的关注。
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