20国集团煤电碳排放仍在大幅增加

根据能源智库Ember最新公布的研究报告，自2015年以来20国集团燃煤发电人均二氧化碳排放量增加了近7%。中国的人均排放量达到了3.1吨，是G20成员国人均排放量的近2倍，同时也是全球平均排放量的近3倍。