 温哥华警方：有人闯入孟晚舟私宅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2018

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时政风云

温哥华警方：有人闯入孟晚舟私宅

正当华为高官孟晚舟事件引发中国同美加两国的外交僵局之际，据信属于孟晚舟的一处豪宅周日凌晨遭不明身份者侵入，温哥华警方已经就此展开调查。

Meng Wanzhou (Imago/Itar-Tass/A. Druzhinin)

据悉，孟晚舟和丈夫在温哥华拥有两处房产

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（德国之声中文网）周日凌晨当地时间5:30分, 据信属于华为首席财务官孟晚舟的一处豪宅遭不明身份者闯入。据当地媒体"温哥华新闻"（CTV News Vancouver）报道，孟晚舟夫妇在温哥华拥有两处豪宅，遭不明身份者闯入的是位于温哥华邓巴（Dunbar）高档住宅区的一处物业。

温哥华警方发言人杜赛特（Jason Doucette）对媒体表示，警方在周日凌晨5:30接到报警电话，称有人试图闯入西28街的一个住宅。杜赛特说："嫌疑人遭到房内住客阻拦后，立即逃走。整个事件中没有人受伤，也没有人被警方逮捕。警方已经在现场采集了证据，正在全力确定嫌疑人身份。"

杜赛特表示，他无权透露涉案住宅的详细地址和报案人的身份。但据《温哥华太阳报》（The Vancouver Sun）报道，孟晚舟夫妇在温哥华拥有两处房产，均登记在丈夫刘晓棕（Xiaozong Liu）名下。一处就是本次遭非法侵入的住宅，该物业市值大约为420万美元，而另一处位于Shaughnessy区的别墅价值大约为1220万美元。这处房产被孟晚舟夫妇2016年购入后，目前正在全面装修，无人居住。

Kanada Verhaftung Meng Wanzhou, Huawei | Skizze aus dem Gericht (picture-alliance/AP Photo/The Canadian Press/J. Wolsack)

孟晚舟庭审现场素描

上周五，就孟晚舟假释问题举行的庭审中，代理律师宣读的孟晚舟誓词中涉及到这处房产。誓词中称，孟晚舟夫妇在2009年购买了这处房产之后，他们的子女会不时在这里居住。孟还在这份誓词中表示，她每年至少会在温哥华生活两到三周。

一名住在附近的女邻居对《南华早报》证实，周日案发后，"这所住宅前来了大量警车。"她表示，她在这些天的新闻报道中认出了孟晚舟，并能证实孟确实曾在这里居住。她说："这是一个很友善的家庭、非常好的邻居。""我认为，这样对待她实在是太糟糕了。"华为首席财务官孟晚舟是涉嫌违反美国对伊朗的制裁令，12月1日在温哥华转机时被加拿大警方逮捕。

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