“温和版”封锁令 德国应对“百年不遇”危机

（德国之声中文网）本周一（11月2日）开始，德国为了限制新冠疫情快速蔓延，开始实施新一轮限制措施。由于相较于今年春天，这一轮的措施较为温和，因此也被成为“温和版”封锁令。除了餐馆、酒吧、酒店外，包括电影院、剧院在内的文化娱乐设施和机构也被责令关闭一个月。但是与春天的情况不同，新一轮防疫措施允许零售业以及学校、幼儿园继续开门。

卫生部长：艰难时期需举国上下齐心协力

德国联邦卫生部长施潘强调说，11月的抗疫工作需要全国上下齐心努力才能完成。他表示，新一轮防疫措施实施的目的是为了降低新冠病毒传播的速度，减少人际交往，防止更多的感染病例的出现。他指出，虽然新一轮措施带来很多不便，但是在感染病例急速大幅增长的情况下，国家不采取额外的措施是不现实的。

施潘本人不久前也感染了新冠病毒。他对媒体表示，目前他感觉良好，已经连续数日不再出现症状了。他不清楚自己是在什么地方被传染的。目前他和很多确诊的德国人一样都在家隔离，为此他还向所有留在家中避免更多人感染的国民表示感谢。

德国联邦卫生部长施潘

默克尔承诺为受困企业快速提供帮助

德国联邦劳工部长海尔（Hubertus Heil）呼吁德国境内的企业尽可能允许员工居家办公。

上周末，德国联邦总理默克尔在她的播客节目中说：“我们不会对这些在当前危机下债务缠身得企业的袖手旁观，置之不理。我们会快速简洁地向这些企业提供帮助。”

本周三，她将和德国工业及各行业联合会的代表们一共协商，如何减轻危机所带来的负面影响。

特朗普抨击欧洲“严苛的”防疫封锁措施

除了德国之外，英国、奥地利、法国等国家也纷纷宣布采取新一轮防疫封锁措施。美国总统特朗普对此表示不以为然。上周末他在密歇根举行的竞选造势大会上说：“欧洲人在搞什么鬼？我觉得我应该过去给他们讲讲。”

他还警告选民，民主党竞选对手拜登会效仿欧洲的做法。他承诺，再也不会重新封锁美国的部分地区。

而拜登则在推特上写道：“已经有超过23万美国人死于新冠病毒。特朗普已经放弃了控制住疫情的努力。他可能已经放弃了你们，但是我承诺，我永远都不会。”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。