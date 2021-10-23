渔权纠纷升级 英向法发出48小时最后通牒

(德国之声中文网）英国就渔业权争执向法国发出最后通牒。外交大臣莉兹·特拉斯（Elizabeth Truss）周一致电法国，要求对方在48小时内做出让步，否则英国将依据退欧协定启动法律程序。

巴黎方面指责伦敦，未依据退欧协定向法国船只发放到英国水域捕鱼的许可证。几天前，法国扣留了英国渔船“Cornelis Gert Jan”号，并向另一艘渔船发出警告，理由是上述两艘船只在没有捕鱼许可的情况下进入法国水域作业。法国方面表示，如果双方无法在11月2日前达成共识，法国将禁止英国渔船停靠法国码头，并加强对过往英国渔船和载重车辆的检查。英国方面驳斥了法国的说法。

英国外交大臣特拉斯对路透社表示：“法国人发出了非常不理智的威胁，涉及到我们的岛屿和捕鱼业。”她要求法国方面收回成命，“否则英国方面将依据英欧贸易协定，对法国采取相应措施。”特拉斯表示，法国方面的做法“有失公允”，英国有权采取应对措施，并要求法国做出赔偿。

约翰逊“深表忧虑”

周末罗马的G20峰会期间，英国首相约翰逊同法国总统马克龙虽然举行了直接会谈，但未能取得共识。双方各执一词互不相让，均指责对方违反了退欧协定。

法国媒体援引爱丽舍宫的消息报道称，马克龙敦促约翰逊“遵守自己签了名的退欧协定中的游戏规则。”并表示，尽管约翰逊试图将这场争端描绘称英法之间的问题，但法国仍认为这是一场英国同整个欧盟的争议。

唐宁街十号表示，约翰逊对事态“深表忧虑”，在G20期间同法国总统马克龙举行了半个小时的会谈，约翰逊敦促马克龙不要让事态激化。

(法新社，路透社，德新社)

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