 ″清零″重创经济 北京出台提振措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2022

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新闻广角

"清零"重创经济 北京出台提振措施

上海等大中城市实施的封控措施，给中国经济带来了沉重的负担。不过令人惊讶的是，同上个月相比，经济领域的总体氛围已经出现好转趋势。

China Containerhafen Ningbo-Zhoushan

（德国之声中文网）中国官方周二发布的制造业和服务业采购经理人指数（(PMI)显示，上述两个行业的总体景气已经有所改善。 中国国家统计局发布的五月份制造业采购经理人指数为49.6。而上个月该指数仍处于疫情爆发以来的最低点：47.4。 服务业的采购经理人指数则从上个月的41.9飙升至五月的47.8。

采购经理人指数高于50时，显示该行业增长强劲。而低于50时则是出现下滑的趋势。中国官方的PMI指数主要是基于对大型企业和国有企业的问卷调查而按月发布的。

为了提振受到疫情重创的国民经济，中国政府本周二出台了包含33项措施的一揽子计划，希望以此确保北京领导层制定的5.5%的本年度经济增长目标。具体措施包括扩展私人投资、加速基本设施建设以及刺激汽车和家电的购买热情。

China Shanghai | Wohnblocks im Lockdown

封控期间的上海，街头空无一人，经济生活陷入停滞。

北京计划有效利用资本市场进行融资，其中包括帮助和支持本土公司和平台企业在香港和境外上市。政府还承诺继续下调借贷成本，改善对大型项目的财政支持。

中国官媒报道称，中国国务院的《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》指出，在平台经济方面，政府支持平台经济规范健康发展的具体措施，"在防止资本无序扩张的前提下设立'红绿灯'，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。充分发挥平台经济的稳就业作用，稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期，以平台企业发展带动中小微企业纾困。"

去年年初，中国政府曾对包括阿里巴巴、滴滴出行等一系列因特网平台展开大规模的"整治行动"。中国严苛的"清零"政策以及动辄为期数周的全面封控，对中国经济造成了严重的压力。企业大规模减产，零售业和投资急剧下滑，今年四月，中国房地产市场出现了16年以来最严重的滑坡。

(路透社)

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