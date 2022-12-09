 「清零沙皇」改口 中國防疫政策轉向？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.12.2022

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「清零沙皇」改口 中國防疫政策轉向？

面對連日的反封控抗議升級為「白紙運動」，中國從地方開始放鬆防疫措施，中央也緊急要求地方不得過度防疫，現在主導疫情的官員也開始不再使用「動態清零」一詞，看起來風向已經轉變。但要放棄「清零」，中國還有不少挑戰。

2022年10月27日，在中國北京，一名男子推著一名坐在輪椅上的婦女經過一張印有醫護人員圖案的海報。

2022年10月27日，在中國北京，一名男子推著一名坐在輪椅上的婦女經過一張印有醫護人員圖案的海報。

（德國之聲中文網）中國國務院副總理孫春蘭週三（11月30日）在國家衛生健康委召開座談會指出，「隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務」。

根據會後發表的聲明，孫春蘭沒有使用 「動態清零」一詞，前一天的簡報會上，包括國家衛生委員會在內的機構官員也沒有使用這個詞，而是鼓勵老年人接種疫苗，被認為是北京改變「動態清零」的可能跡象。

彭博社認為，孫的講話似乎是中國官方首次公開承認病毒不再那麼嚴重，表明中國終於開始考慮放棄「清零」。彭博社也引用消息人士指出，中國在重新開放的壓力下，即將推出第四種新冠疫苗。

負責中國醫療衛生工作的孫春蘭是成為中國強硬防疫的代名詞，中國網路上流傳，只要「老太太」出現在爆發疫情的城市，當地就會實施嚴格封鎖，像是最初爆發疫情的武漢，和疫情失控的上海，以及海南等地在硬封鎖前都有她的訪視足跡。

中國衛健委11月30日報告，在過去24小時內有37,828個新病例，包括33,540個無症狀病例。在319,536個確診病例中，官方死亡人數為5,233人。

中國衛健委11月30日報告，在過去24小時內有37,828個新病例，包括33,540個無症狀病例。在319,536個確診病例中，官方死亡人數為5,233人。

雖然外界用孫春蘭的話來解讀北京防疫方向有可能改變，但中國要放棄清零還面臨兩個問題：

1.老人疫苗接種率低

美聯社11月30日報導，中國老人疫苗接種率低是結束清零的最大障礙之一。記者會上，中央衛生官員沒有說明推動老人接種疫苗需要多長時間，有衛生專家和經濟學家認為，「清零」會持續到2023年中期，甚至可能晚到2024年。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）說：「中國現在還沒有能力從『清零』政策轉向與病毒共存， 「衛生保健能力非常薄弱。」

美聯社報導，雖然中國政府想要鼓勵60歲以上的人接種疫苗，但許多人因安全疑慮拒絕接種疫苗，加上他們認為中國病例很少，感染風險很低。北京宣布將派出流動疫苗接種單位，以接觸那些不能離開家的70多歲和80多歲的人。

中國官方數據顯示，每10個中國人中有9個已經接種了疫苗，60歲以上的人中有86%接種了疫苗，但80歲以上的人中只有66%接種了一針，而40%接受了加強針。

相比之下，根據美國疾病控制和預防中心的數據，93%的65歲及以上的美國人已經接種了三劑疫苗，另有95%的人至少接種了一針。

而在疫苗使用上，根據美聯社，中國主要使用國內開發商生產的疫苗，包括國藥和科興，但中國國內檢討國產疫苗成效聲音不斷。雖然一家中國公司在2020年買下了德國BioNTech公司發明的mRNA疫苗分銷權，但一直沒有批准施打

2.醫療資源不足

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏11月18日在第六屆海南國際健康產業博覽會上說，中國「有能力最終馴服新冠病毒」，強調中國的診斷、治療和疫苗已經達到了「非常高的水平」，然而，中國規模小、工作量大的醫療保健系統，特別是在貧窮、人口眾多的農村，如果感染率隨著限制的放鬆而急劇上升，可能會被淹沒。

根據世界衛生組織的數據，中國每千人擁有4.3張醫院床位，只有較貧窮鄰國蒙古的平均8張床位的一半。日本有13張，韓國有12.5張。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

（彭博社、美聯社）

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