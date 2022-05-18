清零政策或使中国2022年经济增速低于美国

（德国之声中文网）虽然上海等地的疫情形势有所缓解，但是以“动态清零”为目标的防疫措施仍然给民众生活和经济生产造成了诸多限制。与此同时，欧美各国已经取消了大多数防疫措施，社会生活逐渐回到正常轨道。

根据美国媒体彭博社旗下的研究机构“彭博经济”（Bloomberg Economics）不久前发布的研究报告，中国今年的经济增长率可能会下降到2%，远远低于中国官方之前设定的5.5%目标。

该机构预测2%的增长率将是中国1976年以来的最低水平，甚至在新冠疫情爆发之后的2020年中国经济都有2.2%的增长。而在1989年天安门事件之后，当时中国经济虽然规模远小于今天，但也实现了3.9%的增长。

这一预测也意味着自1976年以来，中国的经济增长率将会首次低于美国。因为按照“彭博经济”的预测，美国2022年国内生产总值的增长幅度会在2.8%左右。

不过，该机构对中国经济增长的预测低于很多经济研究机构做出的预测。比如美国投资银行高盛此前根据中国公布的4月份经济数据做出的预测是，这个世界第二大经济体2022年GDP增长率应该在4%到4.5%之间。这一数值和全球大多数经济研究机构做出的预测相仿。

2022年3月，中国国务院《政府工作报告》提出，中国今年GDP增长目标5.5%左右。该数字已经是20多年来的最低水平，但仍然高于主要国际经济机构的预测。

彭博社的分析文章指出，虽然北京正在通过一系列财政、货币政策和监管领域的措施来刺激经济，但是习近平坚持的“清零”防疫政策削弱了这些措施的效果。

对冲基金和咨询公司Eurizon SLJ Capital负责人Stephen Jen表示，即使在最新一波疫情爆发和相关的防疫措施实施之前，中国政府设定的经济增长目标已经相当野心勃勃，他认为政治应该在相关目标设定过程中扮演了一定的角色。

与此同时，美国虽然仍面对高通货膨胀的压力，但是就业和消费领域的强劲上升趋势仍然在给经济提供推力。

2021年的最后一个季度，美国经济同比增长5.5%，增速超过中国该季度的4%。美国总统拜登当时表示，这是20年来美国经济增速首次超过中国。

根据美国商务部1月底公布的数字，美国2021年全年GDP增长5.7%，这是近40年来的最快增速。而根据中国国家统计局公布，中国2021年全年GDP增长8.1%，但在第四季度走低。

今年4月末，《华尔街日报》曾援引知情人士报道称，在过去几周的会议上，习近平向一些中国经济、金融领域的高层官员表示，确保中国经济稳定增长很重要，要显示出中国的体制优越性，保证中国2022年的GDP增速超过美国。

该报道还引述知情人士说，为响应习近平提振经济的号召，中国政府部门正讨论加快大型基建项目建设的计划，讨论内容还包括刺激消费的计划。



（彭博社等）

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