 清零政策或使中国2022年经济增速低于美国 | 经济纵横 | DW | 23.05.2022

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经济纵横

清零政策或使中国2022年经济增速低于美国

不久前美媒曾报道习近平下达指令要求今年中国经济增长率要保证高于美国。不过根据“彭博经济”日前发布的研究报告，这一目标恐难以达成。严格的防疫措施可能造成中国2022年GDP增长率仅有2%，这一数值也远低于其它研究机构的预测。

China Shanghai Container-Hafen

严格的防疫措施给贸易造成负面影响

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《华尔街日报》援引消息人士报导称，中国领导人习近平告诉官员“要确保中国今年的经济增速超过美国”。与此同时，多家投行以及IMF近日下调了对中国2022年的经济前景预期。专家对DW表示，对待奥密克戎采取清零政策，对中国经济的冲击巨大。如何在防疫与社会经济发展之间达到平衡，值得进一步的审视与思考。

中国官媒在反驳“外资撤离论”的同时呼吁外企从长计议，与中国共克时艰。经济下行压力进一步加大，中国依旧坚持"清零"政策，有专家认为这是因为习近平赌注下得太大，现已无退路。

专家们担心中国的严格防疫策略将给这个世界第二大经济体带来巨大压力。野村证券分析师预估，单是大规模核酸筛查的成本可能就高达中国全年国内生产总值的2.3%。此前一天，北京重申要毫不动摇坚持“动态清零”政策。

（德国之声中文网）虽然上海等地的疫情形势有所缓解，但是以“动态清零”为目标的防疫措施仍然给民众生活和经济生产造成了诸多限制。与此同时，欧美各国已经取消了大多数防疫措施，社会生活逐渐回到正常轨道。

根据美国媒体彭博社旗下的研究机构“彭博经济”（Bloomberg Economics）不久前发布的研究报告，中国今年的经济增长率可能会下降到2%，远远低于中国官方之前设定的5.5%目标。

该机构预测2%的增长率将是中国1976年以来的最低水平，甚至在新冠疫情爆发之后的2020年中国经济都有2.2%的增长。而在1989年天安门事件之后，当时中国经济虽然规模远小于今天，但也实现了3.9%的增长。

这一预测也意味着自1976年以来，中国的经济增长率将会首次低于美国。因为按照“彭博经济”的预测，美国2022年国内生产总值的增长幅度会在2.8%左右。

不过，该机构对中国经济增长的预测低于很多经济研究机构做出的预测。比如美国投资银行高盛此前根据中国公布的4月份经济数据做出的预测是，这个世界第二大经济体2022年GDP增长率应该在4%到4.5%之间。这一数值和全球大多数经济研究机构做出的预测相仿。

2022年3月，中国国务院《政府工作报告》提出，中国今年GDP增长目标5.5%左右。该数字已经是20多年来的最低水平，但仍然高于主要国际经济机构的预测。

彭博社的分析文章指出，虽然北京正在通过一系列财政、货币政策和监管领域的措施来刺激经济，但是习近平坚持的“清零”防疫政策削弱了这些措施的效果。

China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

上海的封城措施虽有所放松，但距离恢复正常运转还相距甚远

对冲基金和咨询公司Eurizon SLJ Capital负责人Stephen Jen表示，即使在最新一波疫情爆发和相关的防疫措施实施之前，中国政府设定的经济增长目标已经相当野心勃勃，他认为政治应该在相关目标设定过程中扮演了一定的角色。

与此同时，美国虽然仍面对高通货膨胀的压力，但是就业和消费领域的强劲上升趋势仍然在给经济提供推力。

2021年的最后一个季度，美国经济同比增长5.5%，增速超过中国该季度的4%。美国总统拜登当时表示，这是20年来美国经济增速首次超过中国。

根据美国商务部1月底公布的数字，美国2021年全年GDP增长5.7%，这是近40年来的最快增速。而根据中国国家统计局公布，中国2021年全年GDP增长8.1%，但在第四季度走低。

今年4月末，《华尔街日报》曾援引知情人士报道称，在过去几周的会议上，习近平向一些中国经济、金融领域的高层官员表示，确保中国经济稳定增长很重要，要显示出中国的体制优越性，保证中国2022年的GDP增速超过美国。

该报道还引述知情人士说，为响应习近平提振经济的号召，中国政府部门正讨论加快大型基建项目建设的计划，讨论内容还包括刺激消费的计划。
 

（彭博社等）

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