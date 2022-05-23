 “清零政策”引爆北京大学生的不满情绪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2022

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新闻广角

“清零政策”引爆北京大学生的不满情绪

继数天前的北大校园抗议事件后，北京又一所高校传出学生集会，表达针对新冠奥密克戎变种所采取严格、强硬的清零政策的不满。

图为2020年北京大学开学典礼的资料图片

图为2020年北京大学开学典礼的资料图片

（德国之声中文网）据《南华早报》5月25日报道，5月24日晚，数百名北京师范大学的学生聚集在校园里，表达对防疫措施的不满。目前，北师大已经出于防疫封校数周。

社媒上流传的视频和图片显示，北师大的一些学生在一个体育场集合，然后开始游行。这些社媒内容目前尚未得到证实。据《南华早报》报道，微博等社媒帖子显示，学生们要求确定期末考试的时间以及了解他们是否可以离开校园回家。

微博上有关“北师大游行”的帖子现在已经无处寻踪。北师大方面尚未就该事件向外界作出回应。

《南华早报》报道指出，这次学生的抗议活动发生在中国副总理孙春兰承诺采取更强硬、更彻底的防疫措施之后一天。社媒帖子显示，与大学管理层方面谈话后，学生们在午夜散去，校方承诺在周三（5月25日）给他们正式的通知。学生们还得到保证，不会因为这次事件而受到惩罚。

目前，北京没有实行“全域静态管理”，但明显加强管控。很多员工被要求在家办公，一些地区的公共交通也暂停。

这一学生抗议事件再次突显了严格“清零政策”之下中国年轻一代的不满与担忧。

《纽约时报》5月25日发表了聚焦“中国年轻人的绝望与幻灭”的文章，写道：“四年前，中国许多年轻人喜欢用的话题标签是#厉害了我的国。两年前，他们说，中国是控制新冠病毒大流行的‘学霸’，呼吁世界其他地区尤其是美国，‘抄中国作业’。现在，他们中的许多人认为，他们是自20世纪80年代以来最不幸的一代……。”

5月15日，北京大学在万柳校区筑起隔离墙也曾招致学生不满、引发抗议。学生们要求校方拆除隔万柳公寓周围的隔离墙。有北大学生对法新社表示，当日晚间至少有300名学生聚集在万柳校区宿舍楼外抗议。北大校方对法新社表示，该事件不是抗议，“只是学生表达诉求”。网上消息指出，当日晚间11点左右隔离墙被拆除，学生散去。 中国媒体没有对该事件进行报导。相关视频和图片也在中国社媒上很快遭到删除。

这些事件令人不禁联想起1919年爆发的大规模学运“五四运动”以及1989年的六四。在33年前的那场民运中，来自北大、北师大、政法大学等多所高校的学生在天安门广场聚集示威近两个月，直到六四清场。

在推特上，很多关于近日北京高校学生抗议的帖子也提到了这些历史事件。

同时，也有网友指出，不应该将近日的北京高校事件与五四、六四相提并论。

尽管如此，这些事件确实显示出中国年轻一代在疫情当下面对充满不确定性的未来所萌生的挫败感与反抗欲。

不久前，在一段网络热传的视频中，上海警察上门要带走全楼人去隔离遭遇拒绝，威胁说：你们不服从会被惩罚，还会影响你们三代。一位男士回复：“我们这是最后一代，谢谢。”在《纽约时报》聚焦“绝望和幻灭”的中国年轻人的文章中，作者再次提到了“最后一代”这个点，援引19岁的成都作家程新宇（音）说，考虑移民海外，“我无法接受未来是死在这个地方”。

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清零政策或使中国2022年经济增速低于美国

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一切为了“清零”: 北京继续收紧 上海不敢放松

尽管上海和北京目前的新增病例比很多西方大城市都少，但是尽快实现“清零”仍然是中国政府坚持的目标。北京一个社区的1800人被送往张家口集中隔离，而上海不少民众则对一些基层社区不按规定放松管制而表达愤怒。  

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