清零政策令在华德企叫苦不迭

（德国之声中文网）德国经济界认为，中国严厉的清零战略是否也能遏制住奥密克戎变异毒株的传播，今后几周内就将见分晓。德国驻华商会执行董事希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）接受路透社采访时表示："迄今为止，中国定点封锁的防疫战略取得了非常好的效果。"但这一战略是否也对奥密克戎有效，还需要时间的考验。他表示，中国传统的春节即将开始，不顾疫情风险返乡过年或出行旅游的人仍会有很多。

国际货币基金此前则敦促中国方面改变其防疫策略。该机构称，中国方面所采取的严苛防疫措施，比如动辄封锁大中城市，已对中国和全球经济造成了沉重负担。德国驻华商会的希尔德布兰特则表示，国际货币基金组织的批评并非没有道理，但中国领导层想必不会改变其既定的防疫策略，部分原因是在避免奥密克戎感染方面，中国国产疫苗的效力远远不如西方国家的mRNA疫苗，中国现在需要出产本国的mRNA疫苗。

希尔德布兰特认为，中国如果过快开放边境而造成奥密克戎在大中城市迅速蔓延，将会引发医疗系统的瘫痪，而这同样也会造成经济损失。他说："相比之下，中国的人均重症监护病床数量远低于国际水平，而人口老龄化问题又相当严重。除此之外，过去两年以来，民众一直在被灌输政府已经战胜病毒的神话。"凡此种种，都使政府难以做出改变防疫策略的决定。

德国企业计划继续扩大在华投资

有鉴于此，德国在华企业必须继续面对政府严厉的防疫措施，而频繁的封城行动已经使供应链出现了问题。目前在北京工作的希尔德布兰特表示："有时候企业不得不降低生产规模，因为货运卡车无法进出厂区，工人也无法返厂工作。"他说："尤其令人沮丧的是，防疫政策说变就变，而决策过程又缺乏透明度。"

不过，希尔德布兰特同时也强调，尽管防疫措施造成了种种不便，但几乎没有任何德国企业愿意放弃其中国业务。"我们的一项民调显示，96%的企业不希望离开中国，70%的企业甚至计划扩大今后两年的投资额度。"他表示，旅行限制对企业造成的困扰最大。"面对面的商务交流几乎已经陷入停顿，而基于严厉的隔离制度，目前为在华企业从境外招募员工也变得异常困难。"境外人员来华，必须在指定酒店接受为期三周的隔离，整个隔离期间，当事人不得离开酒店房间。

（德新社，路透社）

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