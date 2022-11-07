清零政策下中国制造的风险

（德国之声中文网）市场分析师告诉法新社，世界上最大的苹果手机生产基地——富士康郑州工业园的停产，凸显了“清零”防疫政策之下中国制造业面临的风险。
富士康是苹果公司的主要分包商，其郑州工业园的新冠肺炎（Covid-19）病例激增，导致该公司封闭了这家庞大的工厂来控制病毒传播。
随后网络上出现了惊慌失措的工人徒步逃离工厂的图片。有人指控这家雇用了数十万名工人的公司工作环境恶劣。
富士康拥有大约三十家工厂和研究机构，超过一百万雇员。但郑州工业园是这家台湾制造业巨头皇冠上的明珠，它生产的苹果手机数量远超别处。
市场研究公司Counterpoint的分析师林先生（Ivan Lam）说：“在正常情况下，几乎所有的iPhone生产都离不开郑州工厂。”
过度依赖“中国制造”的风险
苹果公司90%以上的产品在中国生产，中国也是其最重要的市场之一。
法国外贸银行（Natixis）首席亚太经济学家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）告诉法新社：“对苹果公司来说，在生产链的稳定性方面，这又是一个不好的例子。”
根据协力管理咨询公司（Dezan Shira & Associates）的信息，专业人士认为，该公司对中国的严重依赖“带来了潜在的风险，特别是在中美贸易战没有减缓迹象的情况下”。
这家郑州工厂于2010年开业，雇用员工多达30万名。工人们常住厂区，形成了一个被称为“iPhone之城”的庞大科技中心。
郑州富士康由三家工厂组成，其中一家生产iPhone 14——苹果最新的手机型号。
苹果公司没有回应法新社关于此事件对其生产影响的置评请求。
分析师林先生估计，该工厂的部分停工导致了“10%到30%”的产量损失，但他说部分生产也被暂时转移到了中国的其他富士康工厂。
据富士康称，该基地目前正在进行“闭环”管理，切断工人们避免与外界的一切接触，而他们的每日奖金已经翻了两番。
专门研究苹果产品的分析师郭明錤估计，“这一事件可能对全球iPhone生产造成的影响有限”。但是他说，为了应对“清零”防疫政策，中国的供应商必须学会提高闭环生产效率。
再找几个放鸡蛋的篮子
中国是最后一个坚持“清零”防疫政策的主要经济体，采取快速封锁、大规模核酸测试和长期隔离的方式来杜绝出现新的疫情。
但是，新冠病毒的新变种让这种政策面临挑战，导致中国大部分地区的人们都生活在严格的防疫措施控制之下。
苹果公司原本已经开始将其部分生产外包给印度，并盯上了越南，希望摆脱中国制造——这一计划因为新冠疫情而加快了速度。
但这并不那么简单。去年，共有近750万部iPhone在印度生产，仅占苹果公司总产量的百分之三。“提高（印度）工厂的产能是有困难的”，林先生说。
（法新社）
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
经济增速放缓
根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。
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新冠康复者求职被歧视
近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”
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年轻人失业率创新高
根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。
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民众出行不便
在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。
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封城期间看病难、吃饭难
上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。
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防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红”
中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。
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社会管控进一步加剧
在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。
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名人“润”了 富人想“润”
上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。