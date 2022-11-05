清零政策下中国制造的风险

（德国之声中文网）市场分析师告诉法新社，世界上最大的苹果手机生产基地——富士康郑州工业园的停产，凸显了“清零”防疫政策之下中国制造业面临的风险。

富士康是苹果公司的主要分包商，其郑州工业园的新冠肺炎（Covid-19）病例激增，导致该公司封闭了这家庞大的工厂来控制病毒传播。

随后网络上出现了惊慌失措的工人徒步逃离工厂的图片。有人指控这家雇用了数十万名工人的公司工作环境恶劣。

富士康拥有大约三十家工厂和研究机构，超过一百万雇员。但郑州工业园是这家台湾制造业巨头皇冠上的明珠，它生产的苹果手机数量远超别处。

市场研究公司Counterpoint的分析师林先生（Ivan Lam）说：“在正常情况下，几乎所有的iPhone生产都离不开郑州工厂。”

过度依赖“中国制造”的风险

苹果公司90%以上的产品在中国生产，中国也是其最重要的市场之一。

法国外贸银行（Natixis）首席亚太经济学家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）告诉法新社：“对苹果公司来说，在生产链的稳定性方面，这又是一个不好的例子。”

根据协力管理咨询公司（Dezan Shira & Associates）的信息，专业人士认为，该公司对中国的严重依赖“带来了潜在的风险，特别是在中美贸易战没有减缓迹象的情况下”。

这家郑州工厂于2010年开业，雇用员工多达30万名。工人们常住厂区，形成了一个被称为“iPhone之城”的庞大科技中心。

郑州富士康由三家工厂组成，其中一家生产iPhone 14——苹果最新的手机型号。

苹果公司没有回应法新社关于此事件对其生产影响的置评请求。

分析师林先生估计，该工厂的部分停工导致了“10%到30%”的产量损失，但他说部分生产也被暂时转移到了中国的其他富士康工厂。

据富士康称，该基地目前正在进行“闭环”管理，切断工人们避免与外界的一切接触，而他们的每日奖金已经翻了两番。

专门研究苹果产品的分析师郭明錤估计，“这一事件可能对全球iPhone生产造成的影响有限”。但是他说，为了应对“清零”防疫政策，中国的供应商必须学会提高闭环生产效率。

再找几个放鸡蛋的篮子

中国是最后一个坚持“清零”防疫政策的主要经济体，采取快速封锁、大规模核酸测试和长期隔离的方式来杜绝出现新的疫情。

但是，新冠病毒的新变种让这种政策面临挑战，导致中国大部分地区的人们都生活在严格的防疫措施控制之下。

苹果公司原本已经开始将其部分生产外包给印度，并盯上了越南，希望摆脱中国制造——这一计划因为新冠疫情而加快了速度。

但这并不那么简单。去年，共有近750万部iPhone在印度生产，仅占苹果公司总产量的百分之三。“提高（印度）工厂的产能是有困难的”，林先生说。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。