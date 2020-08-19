 清除仇恨言论 TikTok在美删除38万条视频  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2020

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时政风云

清除仇恨言论 TikTok在美删除38万条视频 

出于相同原因，这个广受欢迎的短视频平台还删除了6,4万个评论、取消了1300个帐号。TikTok指出，这些视频含种族仇恨、否认奴隶制和犹太大屠杀等内容。

Tik Tok (picture-alliance/F. May)

（德国之声中文网）社交媒体TikTok在美国删除了38万个视频，取消了1300个帐号，原因是，它们违反了TikTok关于仇恨言论的政策。

该应用还表示，出于相同理由，还删除了约6,4万个评论。TikTok美国安全主管埃里克·韩（Eric Han）称："我们的目标是消除TikTok上的仇恨。这些数字并不意味着我们百分之百成功地消除了含有仇恨内容和行动的信息，但它们确实显示了我们采取行动的决心。"

DW.COM

TikTok命运未卜。特朗普同意微软与TikTok继续谈收购交易，但限期仅到９月１５日。如果不能与微软或其它公司谈成收购，那么TikTok的美国业务将被禁。德国专家认为，这一纠纷是美中战略冲突的一部分，也凸显了美国现行的经济政策。

来自中国的社交平台TikTok（抖音）被指对批评性内容进行审查，并歧视少数群体。要想作为用户在这个平台上获得成功同时又涉及政治问题，只有两种选择，或者与审查合作，或者回避。

美国总统特朗普宣布他不反对微软收购TikTok，但同时又给这笔交易定下时间线之后，TikTok得到了暂时的“缓刑”。字节跳动创始人张一鸣昨天发送公司全员信，坦承还没有完全决定最后的解决方案。随着TikTok在美命运的飘摇，字节跳动和张一鸣在网民中的评价也变得起起伏伏。

最新消息显示，在美国被禁的TikTok（抖音国际版）把德国的法兰克福作为移师美国以外的一个选项。但根据德国和欧洲目前的法律，TikTok可能在这里面对与美国类似的命运吗？德国之声带来德国IT法专家拉特（Michael Rath）的解读。

中国字节跳动旗下的这个应用平台表示，已对含有种族仇恨以及否认诸如犹太大屠杀和奴隶制这样的"暴力悲剧"的内容采取了行动。 

新近，这个短视频应用在美国受到严厉审查，特朗普总统称该应用危害美国"国家安全、外交政策和经济"。美方指控该应用将美国用户数据透露给中国当局。TikTok否认相关指控。

特朗普总统不久前签署一份政令，要求字节跳动在规定期限内停止在美经营该应用，并与TikTok剥离。美国高科技巨擘微软有意收购TikTok，特朗普已示同意。另一美国软件大亨--甲骨文公司亦有收购意愿。

在最近发表的一份声明中，TikTok称，从未将美国用户数据提供给中国政府，也不会在政府有此要求时这么做。任何相反的说法都毫无道理，是完全错误的。

随着美中紧张关系加剧，特朗普总统还指控TikTok追踪联邦雇员位置，从事经济间谍活动。美国还指令禁止中国即时通信应用WeChat。中国指控美国在TikTok事件上推行"数字霸权外交"。

观看视频 02:33

怎麼用抖音賺錢？

 

凝炼/叶宣（路透社）

 

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