清除仇恨言论 TikTok在美删除38万条视频 

（德国之声中文网）社交媒体TikTok在美国删除了38万个视频，取消了1300个帐号，原因是，它们违反了TikTok关于仇恨言论的政策。

该应用还表示，出于相同理由，还删除了约6,4万个评论。TikTok美国安全主管埃里克·韩（Eric Han）称："我们的目标是消除TikTok上的仇恨。这些数字并不意味着我们百分之百成功地消除了含有仇恨内容和行动的信息，但它们确实显示了我们采取行动的决心。"

中国字节跳动旗下的这个应用平台表示，已对含有种族仇恨以及否认诸如犹太大屠杀和奴隶制这样的"暴力悲剧"的内容采取了行动。

新近，这个短视频应用在美国受到严厉审查，特朗普总统称该应用危害美国"国家安全、外交政策和经济"。美方指控该应用将美国用户数据透露给中国当局。TikTok否认相关指控。

特朗普总统不久前签署一份政令，要求字节跳动在规定期限内停止在美经营该应用，并与TikTok剥离。美国高科技巨擘微软有意收购TikTok，特朗普已示同意。另一美国软件大亨--甲骨文公司亦有收购意愿。

在最近发表的一份声明中，TikTok称，从未将美国用户数据提供给中国政府，也不会在政府有此要求时这么做。任何相反的说法都毫无道理，是完全错误的。

随着美中紧张关系加剧，特朗普总统还指控TikTok追踪联邦雇员位置，从事经济间谍活动。美国还指令禁止中国即时通信应用WeChat。中国指控美国在TikTok事件上推行"数字霸权外交"。

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凝炼/叶宣（路透社）

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