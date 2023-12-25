 「清華鉈中毒案」朱令死亡　30年懸案無解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

「清華鉈中毒案」朱令死亡　30年懸案無解

90年代在中國引起軒然大波的「清華大學鉈中毒事件」至今仍備受討論，受害者朱令家屬證實，她已於22日離世，並於24日在北京八寶山公墓舉辦告別式。但當初究竟是誰下毒？是否有「權力介入調查」？仍是朱令家屬還沒等到的答案。

朱令鉈中毒案被質疑權力介入中國司法調查

朱令鉈中毒案被質疑權力介入中國司法調查

（德國之聲中文網）曾為北京清華大學化學系學生的朱令1994年出現「鉈中毒」症狀，最終全身癱瘓近30年後，因腦瘤於本月22日去世，享年50歲。消息公布後，再度讓這樁「懸案」成為討論焦點。

朱令的父母上週五發出訃聞，證實朱令已於當天晚間10點59分病逝北京，24日中午於北京八寶山舉行告別式。當天除了有朱令過往的友人、同學前往致哀外，也有相當多關心此案的民眾到場悼念。

根據中國媒體報導，朱令今年4月被診斷罹患腦瘤，11月18日因腦瘤發作，顱壓過高、瞳孔放大，高燒至39度並且陷入重度昏迷。朱令的父親吳承之接受媒體訪問時表示:「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇跡」，家人已經「做好了準備」。

朱令離世的消息公開後，吳承之回應媒體時說：「沒感覺（正義缺席），很正常吧，醫院也盡力搶救了。」

朱令的母校清華大學23日在微博上發出聲明：「朱令多年來與病痛頑強抗爭。 在朱令的生命中,一直有許多校友、社會各界和學校的關心、支持和鼓勵。 我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。 願朱令此去有琴聲相伴、一路走好。」

朱令病逝的消息在網路上掀起熱烈討論，並登上熱搜。微博上有網友發文哀悼朱令，「原本擁有好的未來，卻在最美的年華逝去了」，「姑娘終於不用再受苦了，走好」。

美國「自由之家」（Freedom House）中國、香港和台灣研究主任王亞秋則在推特上指出，朱令的一生象徵著「無人出面負責的不正義，已成為共產中國的一個顯著特徵」。她表示，朱令案在海內外引起熱議，令人訝異：「總而言之，人類對正義的渴望是與生俱來的，終有一日中國共產黨會為其濫權、執法不公，而承擔責任。 」

大二遭人投毒

1994 ，透過網路向國外專家求助，收到大批來信，有專家認為可能是「鉈中毒」 ，最後在4月底被北京協和醫院確診。然而，由於病程已久，加上中毒損傷無法逆轉，導致朱令全身癱瘓，雙眼幾乎失明且腦部損傷。

鉈元素對人類具有高毒性，典型中毒症狀包含：落髮、腸胃道反應、四肢萎縮、末梢神經麻痺，嚴重可致呼吸衰竭死亡。

輿論質疑「權勢干預調查」

朱令確診中毒後，中國警方曾立案調查，當時認為朱令的室友、同班同學孫維有投毒動機，且是唯一有取得鉈鹽管道的人，但孫維對此多次公開否認。儘管後續曾經對孫維展開調查，卻始終無法找到直接犯案證據，最終因證據不足在1997年宣布結案，無人遭指控。

朱令最終被醫院確定是「鉈」中毒（示意圖）

朱令最終被醫院確定是「鉈」中毒（示意圖）

Published in 2006, published in 2006.

2013中國網友直指孫維「家族背景顯赫」，透過政治影響力影響調查過程

Download 。

北京市公安局也否認調查受干涉的說法，稱「始終堅持依法公正辦案，未受到任何干擾」，強調是因為「未獲取認定犯罪嫌疑人的直接證據。礙於證據滅失等客觀因素，此案最終無法偵破」。

當時還有人向美國白宮提出請願連署，要求美方驅逐孫維。該連署短短幾天內就突破10萬門檻。白宮回應，「沒有一個年輕人應該像她（朱令）一樣受苦」，但拒絕對請願書中的要求發表評論。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Chinese university and college graduates crowd stalls at a job fair in Shijiazhuang city, north Chinas Hebei province, Friday, 6 February 2009.A survey conducted by the China Economic Monitoring and Analysis Center said that rising unemployment would be the biggest challenge for Chinas economy this year. Urban unemployment rate, which excludes migrant workers, was estimated to rise to 4.6 per cent in 2009, up from 4.2 per cent in the fourth quarter of 2008. Chinas economy cooled to its slowest pace in seven years in 2008, expanding 9 per cent year-on-year, according to data. Foto: Ren quanjun +++(c) dpa - Report+++

客座评论：中国经济处于通缩之谜 20.04.2023

后疫情时代的中国经济如今到底是否迎来了通缩？政论家邓聿文认为，这要取决于是看中国经济的“上半身”还是“下半身”。

People show blank papers as a way to protest, is seen on a wall while gathering on a street in Shanghai on November 27, 2022, where protests against China's zero-Covid policy took place the night before following a deadly fire in Urumqi, the capital of the Xinjiang region. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

客座评论：中国领导层的大麻烦才刚刚开始 04.12.2022

镇压或许在技术和战术上能够继续取得成功，但无法掩盖体制的失败。他们无法逮捕所有的学生、中产阶级和工人。人民已经起来，对当权者发出了嘘声，这不是任何一个镇压体制能够消灭的。他们在清零和镇压中，失去了人民。

A small flag of Taiwan on the background of an urban abstract blurred background.

客座评论：“不公不义的台湾”——纷争的时代悲音 19.01.2022

台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。

广告

评论分析

2023年12月18日，在新華社發布的這張照片中，中國國家主席習近平（右）與來訪的香港行政長官李家超握手。

客座評論：習近平對香港的「愛國者治港」實驗

李家超12月18日上京述職，今次安排與別不同，不再是分別和國務院總理以及國家主席見面報告，而是一次過的，和總理、主席還有一眾政治局常委見面。而外界都認為，「總理」只是陪同，主角當然只有國家主席。這如何反映中國治港之變？