「清華鉈中毒案」朱令死亡　30年懸案無解

（德國之聲中文網）曾為北京清華大學化學系學生的朱令1994年出現「鉈中毒」症狀，最終全身癱瘓近30年後，因腦瘤於本月22日去世，享年50歲。消息公布後，再度讓這樁「懸案」成為討論焦點。

朱令的父母上週五發出訃聞，證實朱令已於當天晚間10點59分病逝北京，24日中午於北京八寶山舉行告別式。當天除了有朱令過往的友人、同學前往致哀外，也有相當多關心此案的民眾到場悼念。

根據中國媒體報導，朱令今年4月被診斷罹患腦瘤，11月18日因腦瘤發作，顱壓過高、瞳孔放大，高燒至39度並且陷入重度昏迷。朱令的父親吳承之接受媒體訪問時表示:「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇跡」，家人已經「做好了準備」。

朱令離世的消息公開後，吳承之回應媒體時說：「沒感覺（正義缺席），很正常吧，醫院也盡力搶救了。」

朱令的母校清華大學23日在微博上發出聲明：「朱令多年來與病痛頑強抗爭。 在朱令的生命中,一直有許多校友、社會各界和學校的關心、支持和鼓勵。 我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。 願朱令此去有琴聲相伴、一路走好。」

朱令病逝的消息在網路上掀起熱烈討論，並登上熱搜。微博上有網友發文哀悼朱令，「原本擁有好的未來，卻在最美的年華逝去了」，「姑娘終於不用再受苦了，走好」。

美國「自由之家」（Freedom House）中國、香港和台灣研究主任王亞秋則在推特上指出，朱令的一生象徵著「無人出面負責的不正義，已成為共產中國的一個顯著特徵」。她表示，朱令案在海內外引起熱議，令人訝異：「總而言之，人類對正義的渴望是與生俱來的，終有一日中國共產黨會為其濫權、執法不公，而承擔責任。 」

大二遭人投毒

1994 ，透過網路向國外專家求助，收到大批來信，有專家認為可能是「鉈中毒」 ，最後在4月底被北京協和醫院確診。然而，由於病程已久，加上中毒損傷無法逆轉，導致朱令全身癱瘓，雙眼幾乎失明且腦部損傷。

鉈元素對人類具有高毒性，典型中毒症狀包含：落髮、腸胃道反應、四肢萎縮、末梢神經麻痺，嚴重可致呼吸衰竭死亡。

輿論質疑「權勢干預調查」

朱令確診中毒後，中國警方曾立案調查，當時認為朱令的室友、同班同學孫維有投毒動機，且是唯一有取得鉈鹽管道的人，但孫維對此多次公開否認。儘管後續曾經對孫維展開調查，卻始終無法找到直接犯案證據，最終因證據不足在1997年宣布結案，無人遭指控。

朱令最終被醫院確定是「鉈」中毒（示意圖）

Published in 2006, published in 2006.

2013中國網友直指孫維「家族背景顯赫」，透過政治影響力影響調查過程。

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北京市公安局也否認調查受干涉的說法，稱「始終堅持依法公正辦案，未受到任何干擾」，強調是因為「未獲取認定犯罪嫌疑人的直接證據。礙於證據滅失等客觀因素，此案最終無法偵破」。

當時還有人向美國白宮提出請願連署，要求美方驅逐孫維。該連署短短幾天內就突破10萬門檻。白宮回應，「沒有一個年輕人應該像她（朱令）一樣受苦」，但拒絕對請願書中的要求發表評論。

（綜合報導）

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