清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

基辅面临全面停电 英情报称俄罗斯正重整军队

乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。