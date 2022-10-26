清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

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俄军近期加强了对乌克兰民用基础设施的攻击，许多城市满目疮痍。但是在首都基辅，市政部门竭尽全力迅速清理废墟，让民众能够坚持正常生活。不过，也有人认为，废墟应该留存作为俄军暴行的罪证。
基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。
11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。
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