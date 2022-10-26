 清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

俄军近期加强了对乌克兰民用基础设施的攻击，许多城市满目疮痍。但是在首都基辅，市政部门竭尽全力迅速清理废墟，让民众能够坚持正常生活。不过，也有人认为，废墟应该留存作为俄军暴行的罪证。

多媒体中心更多内容

乌克兰多个城市近期连遭俄罗斯空袭，这让欧洲其他国家也加强了防空意识。15个欧洲国家现在发起了“欧洲天盾计划”，旨在联合采购并协调防空体系。

谁来保卫欧洲的天空? 26.10.2022

连日来，俄军一直在加强对乌克兰东部地区的攻势。不过，俄罗斯基本上没能实现攻占领土之目标。就在离前线不远处，一些乌克兰平民正在努力让乌军士兵享受片刻的和平。

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民 11.09.2022

乌克兰幸存者寻找失散的家人

乌克兰幸存者寻找失散的家人 09.11.2022

报复克里米亚大桥被炸？俄罗斯导弹攻击基辅

报复克里米亚大桥被炸？俄罗斯导弹攻击基辅 11.10.2022

更多内容来自 每日播客(视频)

- Serhii Konovalov, a resident of Vovchansk, near the aggregate plant where the Russian military set up a prison. Vovchansk Kharkiv region on 6th of November 2022Vovchansk Kharkiv region on 6th of November 2022

不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇 23.11.2022

16.11.2022 Im Terminal C des früheren Flughafens Berlin-Tegel ist das Ukraine-Ankunftszentrum TXL eingerichtet. 1600 Betten stehen aktuell für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. Bis Jahresende sollen weitere Plätze geschaffen werden. Dafür werden neben den zwei bereits aufgestellten Zelten weitere Zelte aufgebaut. Foto: Sabine Kinkartz/DW

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备 22.11.2022

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Ecuador - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 20, 2022 General view of the official mascot La'eeb during the opening ceremony REUTERS/Kai Pfaffenbach

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯 21.11.2022

Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。

職業不應男女有別　烏克蘭誕生首位女火車副司機 20.11.2022

相关文章

KYIV, UKRAINE - NOVEMBER 19: A woman stands next to snow covered metal 'hedgehogs' and graffiti by the British street artist Banksy on Maidan Square on November 19, 2022 in Kyiv, Ukraine. Millions of Ukrainians are facing severe power disruptions after recent waves of Russian missile and drone strikes have reportedly left almost half of Ukraine's energy infrastructure disabled and in need of repair, as temperatures plunge with the capital Kyiv experiencing the first winter snowfall. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

基辅市长：「二战以来最糟的冬天」 23.11.2022

基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。

ARCHIV - Ein Blick über einen kleinen Teil der weitläufigen Gasanlagen von Ras Laffan bei Doha in Katar mit riesigen Gastanks, aufgenommen am 25.05.2006. (zu dpa «Größter Exporteur von Flüssiggas: Gas aus Katar fließt weiter» vom 07.06.2017) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

史上最长！中石化和卡塔尔能源达成LNG供应协议 21.11.2022

中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。

Ein ukrainischer Soldat sucht auf dem Feld eines kürzlich befreiten Dorfes am Rande von Cherson nach Minen. +++ dpa-Bildfunk +++

基辅面临全面停电 英情报称俄罗斯正重整军队 19.11.2022

乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。

A view shows damages after an explosion in Przewodow, a village in eastern Poland near the border with Ukraine, in this image obtained from social media by Reuters released on November 15, 2022. /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Reuters has verified the photographs in the following ways: The images do not exist on the internet already so are unlikely to be old, they show first responders wearing Polish paramedic and firefighter uniforms, there is a destroyed tractor and trailer with grain on the ground and Polish media reported the explosion occurred at a grain facility in Przewodow. Satellite imagery shows what appears to be an agricultural facility in Przewodow with large storage barns. However the photographs do not show enough of the surrounding area to provide a positive geolocation match with satellite imagery.

导弹落入波兰村庄 美情报称或为乌克兰防空炮 16.11.2022

11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。