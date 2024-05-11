“清洁能源是肮脏谎言”：抗议者反对特斯拉扩建德国工厂

周五，特斯拉位于德国的超级工厂附近一片混乱：几百名抗议者试图闯入厂区，并与警方发生了冲突，造成多人受伤。所谓的“干扰特斯拉”（Disrupt Tesla）行动日周末还会继续，警方已经抽调大量警力，严阵以待。

（德国之声中文网）在特斯拉位于德国格林海德（Grünheide）的超级工厂周五发生抗议者和警察之间的冲突之后，警方于周六继续严阵以待，准备应对更多的抗议行动。警方发言人表示，会参考周五的情况来对周末的任务进行规划。

反特斯拉抗议活动的组织者目前对周末的行动计划保持低调。据悉示威队伍会先从附近的方施罗伊泽（Fangschleuse）火车站出发，共同行进到特斯拉超级工厂。预计人们还会在工厂附近区域进行更多的抗议行动。

反对特斯拉扩建工厂

周五已经发生了多次抗议者和警员之间的冲突。警方动用了胡椒喷雾和警棍，有多名示威者以及警员在冲突中受伤。到周五晚七点，警方已经拘留了16人。

警方试图阻挡抗议人群进入厂区 图像来源: Axel Schmidt/Getty Images

不同抗议者群体的两名发言人对德新社表示，警方对示威者采取了“过分严厉的”行动。为了应对此次抗议活动，警方出动了大量警力，包括从多个联邦州抽调的数百人。高压水龙和清场用的坦克车也在现场待命，不过在周五未获使用。

在周五的抗议活动中，有多名示威者翻越了工厂靠近森林一侧的铁丝网围栏，试图闯入特斯拉工厂厂区。警方表示采取行动是为了阻止他们进入厂区。在附近的新哈登贝格（Neuhardenberg）机场，示威者点燃了烟火，并且用颜料泼在特斯拉汽车车身。

从今年2月底开始，特斯拉反对者就在这家电动汽车制造商位于勃兰登堡州格林海德的工厂附近搭建了营地，还在森林里搭建了树屋，以表示对于特斯拉扩建厂区、砍伐森林计划的反对。警方希望拆除这些树屋。

静坐的抗议者封堵了通往新哈登贝格机场的行车入口 图像来源: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

本周三，这些反对者发起了“扰乱特斯拉”（Disrupt Tesla）行动倡议。组织者在周五发布的声明中指出，针对特斯拉工厂的斗争也是针对每一家汽车工厂的斗争。“为了地球能够长久地成为我们的栖身之地，我们应该有足够的勇气，以创意的方式去重新构建家园。是否需要新的公交车、救护车，还是需要新的货车，这些必须由我们大家一起来决定。”

静坐与干扰行动

此前警方封锁了附近的几个高速公路出口，希望将特斯拉位于欧洲的唯一一家工厂附近区域保护起来。经过厂区附近方施罗伊泽火车站的火车线路也暂时停运。示威者还在厂区附近的L23号公路上进行静坐，封锁了道路。在首都柏林，示威者则是在购物中心 Mall of Berlin门前举行集会，高举横幅“清洁能源汽车是一个肮脏的谎言”。特斯拉在该购物中心开设了展示厅。

示威者喊话马斯克：滚到火星去！ 图像来源: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

“举行和平的抗议本身无可指摘，公民有权表达自己的观点”，勃兰登堡州经济部长施泰因巴赫（Jörg Steinbach）对周五格林海德发生的事件评论道，“这是我们民主的核心组成部分。”

特斯拉方面目前尚未对抗议事件表态。特斯拉德国超级工厂的一名发言人表示，工厂周五停工，不过这是因为假日连休，而非为躲避示威。今年3月，该工厂在遭到纵火破坏之后一度停工数日。此外，在过去一段时间里，也多次发生停放在多个地点的特斯拉汽车被人纵火的事件。



（德新社）

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