“清朗行动”：什么是中文互联网最大的“黑话烂梗”？

中央网信办、教育部近日印发通知，开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。有网民认为，网络敏感词太多是谐音字和隐晦语流行的主要原因，而中共宣传用语才是最大的“黑话烂梗”。

（德国之声中文网）"雨女无瓜"（与你无关）、"尊嘟假嘟"（真的假的）、"丸辣"（完啦）、"细狗"（体型纤瘦男性）、"你个老六"（不择手段者）……这是《人民日报》等中国官媒近期列出的网络"黑话烂梗"。官方称，这些网络流行用语"不符合国家通用语言文字的规范使用表达，更对未成年人的日常交流和思维价值形成隐性侵蚀，极易引发不良后果"。因此，中央网信办、教育部印发通知，开展"清朗·规范网络语言文字使用"专项行动予以打击。

官方文件称，专项行动聚焦部分网站平台在热搜榜单、首页首屏、发现精选等重点环节呈现的语言文字不规范、不文明现象，重点整治歪曲音、形、义，编造网络黑话烂梗，滥用隐晦表达等突出问题。

在新浪微博等中国社交媒体平台上，这则消息引发了大量讨论。经过审查清理之后留下的网民评论中，大多是诸如"正能量"等肯定用语；而被删去的批评声音，很多则是以"黑话烂梗"呈现，例如"要你寡"（要你管）、"真是个伞兵"（真是个傻逼）等。

很多网民认为，网络谐音字和隐晦语的流行，跟中国网络审查有很大的关系 图像来源: picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens

"关键是我们想好好说话您不让啊"

《人民日报》评论文章认为，一些黑话烂梗在未成年人之中流行的原因，与互联网时代下，电子化产品普及率走高，孩子高频率、高时长接触使用手机、平板等电子设备有关，更与一些网站平台的价值取向和"议题设置"相关，"类似'把烂点当看点'的做法，无疑加剧了黑话烂梗的流行传播"。

但是，很多网民认为，网络谐音字和隐晦语的流行，跟中国网络审查有很大的关系。网民"大二笨WH"说："关键是我们想好好说话您不让啊。"网民"迪南美"认为："敏感字太多，谐音字代替。"网民"双椒麻辣鱼头"说：屏蔽词库减一减，会说人话的就多一点。网民"恋枫居士"则要求："先把各个平台后台的屏蔽字名单公开一下呗。"

"伞兵"的故事再一次被网民讲述。"傻逼"是中文里常见骂人粗话，一度遭到百度贴吧屏蔽。2021年，大量网民开始以"伞兵"代替这个敏感词，据称引发军队不满。当年9月，人民日报、央视等中共官媒相继发表文章，称"伞兵是'精锐中的精锐'，绝不容污名化"。无奈之下，百度贴吧解禁"傻逼"，网民放过"伞兵"。此事件被称为网民与官方的"战俘交换"行动。

但是，中国各网络平台屏蔽的数万个与习近平有关的"黑话烂梗"，如"二百斤"、"维尼熊"、"香蕉皮"、"胖虎"、"指南针"、"北京一男子"等，则不大可能得到"释放"。

"确实，黑话烂梗太多了……"

在X（前推特）等中国境外网络平台上，网民则进一步指出，包括"清朗行动"在内的中共宣传用语才是中文网络最大的"黑话烂梗"。X平台网民"LanceXLiang"说："确实，黑话烂梗太多了，早该管管了！比如什么独裁叫民主专政，克扣叫多快好省，折腾叫动态清零，失业先叫下岗，后来叫灵活就业，政治灾难叫自然灾害，曲折探索，侵犯生育权叫计划生育，国家资本主义叫特色社会主义，倒行逆施叫不忘初心，也不知道哪个缺德的编出来的黑话。"

由中国国家网信办牵头进行的"清朗行动"，是中国官方持续多年的互联网专项清理整顿行动。最早冠以此称谓的官方报道可以追溯到2016年，例如当年11月中国网信网发布总结文章《2016年国家网信办牵头开展"清朗"系列专项行动，剑指网络顽疾，形成持续震慑》。

历年的"清朗行动"各有侧重，包括整治色情低俗、网络暴力、恶意营销、网课学习版块、不良动画动漫、恶意弹窗、无底线追星、饭圈互撕、游戏充值、历史虚无主义、流量造假、黑公关、文娱及热点排行乱象、炫富以及大吃大喝等等。

10月16日，国际人权组织“自由之家”（Freedom House）发布了2024年度全球网络自由报告，指出全球网络自由度已连续第14年下降，而中国则连续十年排名倒数第一。

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（综合报道）

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