深陷经济危机 斯里兰卡寻求重组中国债务

(德国之声中文网) 斯里兰卡总统办公厅发布的一份声明中透露，拉贾帕克萨总统(Gotabaya Rajapaksa)已经告诉中国外长王毅，"面对因新冠疫情而出现的经济危机，如果能够考虑将债务重组作为方案，将极大地缓解斯里兰卡的困境"。

拉贾帕克萨还呼吁王毅为进口商品提供优惠贷款，以便斯里兰卡工业能够免受干扰地运行。此外，他还要求中方提供另一项援助：允许中国游客通过"旅行防疫气泡"前往该岛国旅游。

在与总统会晤后，王毅还与总统的弟弟、斯里兰卡总理拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)共同视察了科伦坡港口城。这是一个由中国企业投资的填海岛屿，王毅与拉贾帕克萨总理为当地的一条海滨大道剪裁，并见证了65艘船启航。

被中资企业租借99年的汉班托塔港

王毅1月8日抵达了斯里兰卡，此前他还先后访问了东非的厄立特里亚、肯尼亚以及印度洋岛国科摩罗、马尔代夫。中国外长此次访问斯里兰卡，正值该国与中国建交65周年。目前，斯里兰卡正面临严重的经济危机，外汇储备已经缩水至16亿美元，仅够维持几个星期的进口。该国在2022年还面临70多亿美元的贷款到期，仅1月就需要偿还5亿美元。

斯里兰卡央行的数据显示，该国从中国的贷款总额约为33.8亿美元，而且这尚不包括中方向该国国有企业的大量贷款。中国贷款被用于在这个战略地位重要的南亚岛国修建海港、机场、公路等基础设施，其中包括被中资企业租借99年的汉班托塔港。

斯里兰卡“已经破产”

美联社在报道中指出，中国贷款援建的项目没有产生足够的收益也是斯里兰卡外汇见底的原因之一。斯里兰卡佩德罗角发展研究所的首席研究员萨瓦南坦(Muttukrishna Sarvananthan)说，理论上而言，斯里兰卡已经破产。"当外汇储备出现赤字，就意味着已经理论上破产。"

财政危机也影响到了斯里兰卡普通民众的生活。由于外汇紧缺，贸易商无法结算进口的必须商品，制造商则无法从海外购买原材料。在政府下令强制兑换外币、控制汇率后，海外侨民的汇款额也急剧减少。在国内市场上，物价迅速上涨，民众排着长队抢购奶粉、燃气、燃油等紧缺物资。斯里兰卡央行透露，12月底的通胀率已经达到12.1%，显著高于11月底的9.9%。其中，食品价格的涨幅高达22%。

国际信用评级机构也纷纷下调了该国的评级，导致斯里兰卡政府难以在国际金融市场上借新债纾困。

近期，斯里兰卡央行已经在外汇储备中增加了价值15亿美元的中国货币互换，但是经济学家对其是否能成为外汇储备的一部分尚有不同意见。

近年来，斯里兰卡成为了邻国印度与中国地缘战略竞争的一个焦点。北京视其为"一带一路"重点国家，印度则努力将该邻国维持在自己的势力范围。印度外交部近期已经表示，印度会在困难时期支持斯里兰卡。

(美联社、法新社)

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