 深陷经济危机 伊朗富人数量不减反增   | 经济纵横 | DW | 18.07.2021

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经济纵横

深陷经济危机 伊朗富人数量不减反增  

虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。 

Iran Teheran Friedhof

德黑兰公墓前，富人灵车 

DW.COM

正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。

（德国之声中文网）新冠大流行瘟疫期间，全球百万美元富翁数量却只增不减，在伊朗，甚至增加了四分之一。根据咨询公司Capgemini的最新《 世界财富报告》，该国百万富翁数量2020一年内从20.5万增至25万，在拥有最多百万富翁国家中排名第14。而根据该国官方数据，同一年30%伊朗人处于贫困线以下，无法支付房租或医疗费用。另一方面，３年来，伊朗货币里亚尔对美元大幅贬值。2018年1月，1美元兑换42880里亚尔，2021年1月时则已值24万里亚尔。  

突击搜查伊朗境内一非法比特币矿  

突击搜查伊朗境内一非法比特币矿  

  

加密货币成金矿  

来自德黑兰的记者阿赫迈德尼亚（Ali Ahmadnia）在接受DW采访时表示，投机加密货币”正是少数人获取暴利、成为百万富翁的原因。"　阿赫迈德尼亚研究加密货币投机现象已有数年。他告知，他认识一些受过高等教育的年轻人，在2016年或2017年用1万美元作为启动金，购入比特币，一比特币当时价格约400美元，今天则是3·5万美元。  

加密货币在伊朗极流行，任何稍通电脑的人都可“开采”。只不过，"开采 “比特币需大量电力。据官方数字，开采一比特币的年耗电量相当于德黑兰24个家庭的用量。伊朗资源丰富，电价得到国家补贴，相对较低。 

现总统鲁哈尼的政府甚至设想过用加密货币作为法定货币，以规避美国的金融制裁，但最终被迫暂时禁止耗费能源的比特币开采。伊朗国内不断停电，部分原因便由非法的比特币开采造成，导致民怨沸腾。新当选总统莱希（ Ebrahim Raeissi）的顾贾姆萨姆（Abbas Jamsam）在总统选举前不久曾许诺，作为鲁哈尼的继任者，新总统莱希将取消对加密货币开采的限制。不过，莱希尚未出台电网投资及改善监督的计划，以防以社会为代价非法开采比特币。 

 

小投资者在德黑兰证券交易所外抗议  

小投资者在德黑兰证券交易所外抗议  

 

少数赢家 大量输家  

  即使是短暂的股市繁荣，使一些伊朗人暴富，同时更多人变得贫穷。在美国制裁的压力下，2020年4月，德黑兰当局宣布有意出售价值约20亿美元的国有资产，公民可购买重工业或石化行业的国有公司股份，如Mobarakeh钢铁公司、波斯湾石化公司和伊朗国家铜业公司。 

对许多忧虑因通货膨胀失控而导致现有储蓄更不值钱的伊朗人来说，此乃一难得机会。据官方称，去岁通货膨胀率估计比前一年高出36.5%。由于需求大，上市股票更加昂贵，德黑兰证券交易所经历了前所未有的繁荣。包含了伊朗最大企业的主要股票指数德黑兰证券交易所Tedpix综指增加了两倍多。 

少数投机老手从这股热潮中获取暴利，成为百万富翁。据伊朗媒体报道，据称，其人数约在100左右。不过，繁荣股市同伊朗经济的实际状况无甚关系。2021年下半年伊始，股价暴跌，众多缺乏经验的股民损失惨重。从那时起，德黑兰证券交易所前便一再发生抗议活动。 

    

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