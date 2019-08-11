深陷性侵丑闻 多明哥告别洛杉矶歌剧院

（德国之声中文网）现年78岁的多明哥发表的一份声明中称，他已辞去洛杉矶歌剧院院长一职，并取消了今后的演出计划。多明哥在陈述其辞职理由时写道："近来一些媒体报道中对我的指控及其营造出的氛围，已令我无法倾力服务于我酷爱的工作。"他表示，他是怀着沉重的心情做出辞职决定的，最后他祝愿洛杉矶歌剧院取得更大的成就。他表示，他会继续努力以捍卫自己的名誉。

洛杉矶歌剧院则对多明哥多年来的工作表示感谢。多明哥从2003年起开始担任这家歌剧院的院长。院方表示，多明哥是一位出色的艺术家，为歌剧院的发展做出了极大的贡献，也为洛杉矶的文化生活带来了"前所未有的、深远的"影响。多明哥在洛杉矶期间，共出演过31个角色，总计演出300多场，并指挥过一百多场音乐会。

取消大都会歌剧院演出

对多明哥的性侵指控被曝光后，洛杉矶歌剧院已聘请律师对有关指控展开调查，并要求多明哥暂停职务。这已经是多明哥近期内的第二次"丢饭碗"事件。

一周前，多明哥已经宣布取消了他在纽约大都会歌剧院的全部演出计划。当时他原本应该在第二天参加《麦克白》的演出活动，而门票早已售罄。而此前，美国已有另外一些城市取消了多明哥的演出计划。不过，迄今为止，欧洲很多歌剧院仍表示，不会改变同多明哥的合作计划。

坚决否认指控

今年八月，美国媒体率先报道了有关多明哥性骚扰的指控。随着"MeToo"运动的推进，前后有八名女歌唱演员和一名女舞蹈演员对多明哥提出性骚扰指控，时间跨度长达数十年。这些女性指控多明哥利用权势和名望逼迫多名女性同他发生性行为。九月初，美联社报道称，又有十一名女性对多明哥提出性侵指控。个别指控可以追溯到八十年代。而多明哥则对所有指控一律予以坚决驳斥。

达扬/叶宣（德新社、美联社等）