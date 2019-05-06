深陷危机的俄制超级客机

（德国之声中文网）莫斯科机场上苏霍伊超级喷气机100的残骸，对于俄罗斯航空制造业来说，无疑是一剂毒针。普京总统原本期望借助这款中程客机同西方飞机制造商展开竞争。上周日莫斯科空难的原因目前尚未查清。2012年，因飞行员操作失误，一架SSJ-100在印尼坠毁。也就是说，这款飞机从2011年投入使用以来，已经造成86人丧生。

莫斯科表示，SSJ-100今后仍会继续飞行。有关官员强调，虽然这款飞机多年来故障频繁，但完全放弃显然会造成更大的损失。这些官员还表示，由于西方不断实施制裁，俄罗斯必须拥有本国的飞机制造业。

就在几个月前，俄罗斯政坛第三号人物、普京亲信瓦伦蒂纳·马特维延科（Valentina Matwijenko）还曾表示："为什么我们要造一款没人想要的飞机呢？"她批评说，有太多的SSJ-100因故障无法飞行。来自境外的订单更是屈指可数。2017年售出30架之后，2018年的销量只有26架。

一份要求查清事故原因前，让SSJ-100停飞的网络请愿书，截至周二下午已经有14万人签名。但政界为这款飞机撑腰的则大有人在。苏霍伊超级喷气机今年四月换了新任总裁，而普京也已批准为这家飞机制造厂提供更多的资金。

苏霍伊超级喷气机的驾驶舱

苏联解体之后，该国飞机制造业陷入四分五裂的状态。而苏霍伊航空集团是第一家生产出世界级水准客机的俄罗斯飞机制造商，其大量零配件都来自西方。数年前，苏霍伊就在巴黎航空展上不无自豪地展示其西方合作伙伴，比如意大利航空业巨头李奥纳多（Leonardo）以及法国的飞机发动机制造商赛峰集团（Safran）。除此之外，苏霍伊出品的飞机要比西方同等机型价格便宜的多。

有鉴于此，苏霍伊对海外市场寄予极大希望。该公司计划在2024年前收到800份订单，其中境外订单则应达到500架。但由于技术故障、零配件质量以及该款机型的名声欠佳，销量一直差强人意。

墨西哥Interjet航空公司曾是苏霍伊的模范客户，而现如今该公司因旗下22架SSJ-100总是发生故障，已决定停止购买这款俄罗斯客机。爱尔兰Cityjet航空公司则是唯一一家拥有SSJ-100的西方航空公司，现在该公司已决定将这些俄制客机转交斯洛文尼亚的亚德里亚航空公司。目前全球范围内运营中的SSJ-100共有138架，其中105架属于俄罗斯各航空公司。

SSJ-100的境况也反映出，来自俄罗斯和中国的飞机想进入国际航空市场谈何容易。飞机制造业毕竟是最高水准的高科技。俄罗斯飞机制造业虽然有悠久的历史，但无论是俄罗斯，还是中国厂家都无法依靠自身力量制造出现代技术水准的客机。

拥有100个座位、续航四千公里的苏霍伊超级喷气机目标是进军中短程客机市场，而该市场迄今为止一直由加拿大的庞巴迪公司和巴西航空工业工业所控制。另一款由俄罗斯伊尔库特航空公司出品的MS-21客机，多年来一直在等待在巴黎或伦敦航空展上亮相的机会。

这款机型拖延多年之后，终于在2017年首次试飞，但迄今为止尚未在国际航展上亮相。供货日期也多次被延后，第一批飞机的供货时间已经从2019年被延至2021年。同俄罗斯的MS-21一样，期望同波音和空客展开竞争的中国造C919迄今为止也一直停留在试飞阶段。

发动机技术并不是问题所在，因为俄罗斯的MS-21使用了美国普惠公司的发动机，而普惠也是空客A320的发动机供货商。中国人则采用了美法联合公司CFM的发动机，该公司也向波音和空客提供同款发动机。

由于俄罗斯航空业发展缓慢，很多专家都认为，俄罗斯短时间内并不能对波音或空客造成竞争压力。一方面，研发和供货不及时，使很多航空公司对俄罗斯飞机制造商的信任度大打折扣。另一方面，航空公司不仅需要安全可靠和经济适用的飞机，更需要遍布全球各大机场的服务网络以及良好的零配件供应网络。有鉴于此，售价便宜并不是吸引客户的唯一王牌。

达扬/苗子（德新社）