深陷危机：大众在华销量为何大幅下滑？

作为大众汽车最重要的市场，大众在中国的销量却出现严重下滑。如今，许多中国消费者已不再视大众为潮流和现代化的代表：中国本土汽车已配有大型车载娱乐系统，且能与手机无缝连接。大众，这个曾引领中国汽车市场的品牌，是否辉煌渐退？

（德国之声中文网）北京一家小车行面前的停车场上，车迷王学斌（音译）兴奋地、一遍又一遍地打开他那辆老旧的大众汽车车门，然后再关上。

“听听这声音——我真的很喜欢这个声音，到现在听起来还是像枪声一样清脆。大众几十年前就做到了。” 这是一辆老款大众桑塔纳车，相当于德国的帕萨特车型。王学斌为这辆爱车投入了大量心血和金钱 – 这辆桑塔纳保养得很好，看起来就好像1984年那会儿刚出厂似的。

爱上“桑塔纳”

王学斌还记得小时候第一次见到桑塔纳时的情景。 “我问司机，这什么车？司机自豪地说：‘这是桑塔纳！’那是我第一次听到这个名字，但名字很特别，一下就记住了。我在小城市长大，当时那辆桑塔纳对我们来说就像劳斯莱斯一样。车主从不让爱车落灰，总是不停地擦拭它。”

20世纪80年代中期，大众作为第一个进入中国的西方汽车品牌，成了中国汽车市场的领军者。那时，大街小巷上穿梭的还主要是自行车。但大众汽车高层认为，随着人们生活水平的提高，汽车将慢慢普及。

1984年，大众在上海成立了第一间合资企业，开始在简陋的车间内组装桑塔纳。后来电视里便有了这样的报道： “在过去两年里，共有2万辆汽车出厂，现在每天能生产45辆。刚开始，政府官员还嫌弃这款车型不够大，无法满足他们的需求。如今，即使在中国最偏远的省份，再糟糕的路况，大众汽车稳定的行驶表现也令人交口称赞。”

很快，中国人爱上了桑塔纳。本世纪初，随着中国经济高速发展，桥梁和高速公路开始在城市间林立，大众成为了中国销量最多的汽车品牌。来自中国的丰厚利润也帮助大众渡过了多次危机。

大众在中国电动车市场艰难求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

辉煌不再

然而，昔日的辉煌可能即将到头。大众汽车的市场份额在大幅减小。去年，中国汽车制造商比亚迪（BYD）取代大众，登顶中国销量第一。原因之一是电动车和混合动力汽车在中国的迅速普及。电动车和混动车还享有报废补贴、税收优惠，以及廉价的电力。在大城市，电动车车主不受针对燃油车的限制措施的影响。

而在电动汽车领域，大众因未能及时抓住这一领域的趋势而几乎不具备竞争力。近年来，在政府的支持下，中国已经发展出本土的大型电动汽车产业，本土品牌不仅比大众更现代化，而且价格更低。

在天津举行的汽车展上就可以很明显地感受到这一点。比如，手机和家电制造商小米现在也开始进军汽车领域。许多客人围在一辆外观类似保时捷的车前，汽车网红南小青（音）正在为她的粉丝拍摄视频 – 她仔细查看汽车，手指在车内的大型互动屏幕上轻轻滑动。 “我想说的是，这些电脑功能真的很好用！”

在中国，电动车可以与手机连接已经司空见惯，娱乐系统、按摩座椅以及语音控制系统也几乎成了标配。南小青来到大众展位，坐进了一辆同等大小的车内，却对其功能并不满意。 “目前在中国，我们会觉得拥有更大的屏幕非常重要，感觉会更加舒适。在这些方面进行比较的话，我会更倾向选择小米。”

上海已成电动之城 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

价格大战

众多新汽车制造商的涌现也令市场竞争愈加激烈。汽车价格越来越低 – 大众也不得不加入到价格战的行列中来。比如，一辆在中国生产的大众ID.3在展会上售价大约为1.5万欧元，相当于在德国售价的一半。对许多制造商而来说，几乎没有利润可言。

大部分都是在为生存而战，汽车经销商李博军（音）解释道： “现在靠卖车赚不了什么钱。汽车经销商几乎没有利润，只能勉强维持生存。但是没办法，竞争太激烈了。”

大众ID.3在中国售价只有德国的一半，但在价格大战中依然不敌对手 图像来源: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

分析人士预测，目前中国市场上大约一百个、主要是来自本土的品牌中，竞争到最后只会剩下少数几家。大众正在尝试通过推出专为中国消费者开发的新车型来应对这一挑战。为此，大众再度与中国制造商建立合作伙伴关系，希望借助其中国合作伙伴的技术优势降低生产成本，并将设计调整以适应中国市场。预计这些车辆将在两年内投产。市场观察者认为，这将是大众在中国市场为避免进一步下滑的最后机会。

但大众老粉王学斌认为，大众仍有未来： “我想过这个问题，因为我是老款大众车的忠实粉丝。如果我给大众提建议的话，我会说：你们不必彻底推倒重来。在保持原有质量和设计的基础上，将未来发展趋势考虑进去，生产智能化的、联网的汽车。”



© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。