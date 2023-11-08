深铁“全力支持”万科 平安或控股碧桂园？

（德国之声中文网）中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜今天（11月8日）在2023金融街论坛年会上表示，今年前三季度，中国GDP增速5.2%，全年5%的预期目标有望顺利实现。他说，近期经济增长动能增强，生产消费稳步回升，就业物价总体改善，国际收支基本平衡，主要经济指标向好，经济转型持续推进，高技术产业投资保持较快增长。他表示，中国人民银行始终保持货币政策的稳健性，支持实体经济稳定增长，积极支持地方政府稳妥化解债务风险。

谈到房地产市场，潘功胜说，中国人民银行将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，引导金融机构保持房地产信贷、债券等重点融资渠道稳定，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

中国房地产市场低迷已进入第三个年头。数十家中国房地产开发商的国际债务出现违约。为防止大型房地产开发商的债务问题失控，中国政府已经开始采取更多金融措施。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



深圳国资委和深铁集团表示全力支持万科

面对中国四大房企之一的万科美元债券近期出现异动及股价下行，深圳市国资委以及万科第一大股东国企深圳地铁集团11月6日在万科与境内外金融机构举行的三季度业绩说明会上表态将全力支持万科。

深圳市国资委党委委员叶新明表示，万科并未出现传言所说的财务风险、管理风险，如果万科遭遇极端情况，深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

深铁集团表示，将研究制定并有序释放各种有效的工具，全力支持万科。其中包括按照市场化、法治化方式，承接万科在深圳的部分城市更新项目，帮助万科盘活大宗资产，为公司注入新的流动性，交易金额预计超过人民币100亿元；同时，深铁集团正积极准备，择机购买万科在公开市场发行的债券。

深铁集团还表态，"万科不是一个人在战斗，万科背后是深铁，深铁背后是深圳市国资委"。

次日，万科的美元债券价格大幅上涨。投资者认为，中国政府官员的上述言论意味着万科违约的可能性降低。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



平安将控股碧桂园？

另据路透社11月8日援引消息人士报道，中国政府已要求平安保险集团成为陷入困境的碧桂园的控股股东。

碧桂园是中国最大的私营房地产开发商，目前最大的股东是碧桂园董事长杨惠妍，持股约52%。路透社报道称，两位了解此事的消息人士称，中国总理李强已指示这两家公司的所在地广东省政府帮助安排平安对碧桂园的救援。有消息人士称，平安与广东地方政府在9月份就拯救碧桂园一事进行了一些谈判，相关讨论由中国人民银行金融市场司官员牵头，碧桂园也参与其中。此外，中国国家金融监督管理委员会（NFRA）也参与了谈判。

据称拥有境外债券约110亿美元的碧桂园上个月错过了支付1500万美元票息的最后期限。这家房地产开发商表示，它预计无法履行所有海外债务义务，希望寻求"整体"解决方案来解决困难。

如果由平安注资接管碧桂园，那将是中国房市爆发危机以来，政府最大的救市行动。

路透社上述独家报导发表后，平安在香港上市的股票8日下午盘重挫5.7%，碧桂圆的股价则上涨4%。11月8日下午，中国平安就路透社报道发表声明称，该报道完全与事实不符，该公司从未收到任何有关政府部门/机构的相关要求。声明还指责路透社执意发布相关"不实报道"，中国平安对此深表遗憾。

路透社在报道中指出，中国平安拒绝让其创始人兼董事长马明哲接受采访。马明哲也没有回复路透社通过电子邮件发出的置评请求。此外，中国国务院与广东省政府都没有回应路透社记者的询问，中国人民银行和国家金融监管局也均未回应路透社的置评请求。

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