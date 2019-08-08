深水埗游行被拒 维园和平集会

(德国之声中文网) 8月11日，香港多个遊行申请都被警方發出「反对通知书」。其中之一被發反对通知书的深水埗，在下午两点多，却仍有数百名身穿黑衣的民众聚集到原定的集合点枫树街遊乐场，之后更沿着长沙湾道行走，先后经过长沙湾政府合署和丽阁邨。

根据香港01报导，大约在下午三点半左右，已经有几部警车和装甲车聚集在深水埗警署对面的马路。

与此同时，据立场新闻等媒体报导，原定在港岛东举办的遊行，原本计划在下午一点从维园起步、遊行到北角渣华道游乐场，但是警方仅批准在维园集会，反对遊行及与渣华道游乐场集会。这天下午大约在两点左右，维园集会已经开始。根据直播画面，在球场灯柱上有人贴上「痛心疾首」、「还我香港」等标语，相继有人上台讲话，台下民众鼓掌，场面大抵和平。香港独立媒体报导，在高达摄氏33度的气温下，大约有千人聚集在现场。

北京反对外国势力干预

香港延续了数月的示威活动越来越引起国际关注。周五(8月9日)，英国外交大臣（Dominic Raab）与香港特首林郑月娥通电话，呼吁港府针对近期的反送中展开独立调查，这再度引发北京不满。中国外交部发言人华春莹便在10日发声明呼吁英国停止干涉中国国内事务。

针对美国驻港外交官与香港本土派代表会面一事，中国官方新华社也在周六(8月10日) 发布措辞极其激烈的社评，表示两方的会面「让世人再次认清了美国如何不顾国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干涉香港事务、干涉中国内政的，亦让广大香港市民彻底看穿香港暴力乱象幕后制造者卖港、卖国的丑恶面孔」。

罗法/王凡(综合报导)