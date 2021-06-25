 深度解读：为何澳洲和中国为了大堡礁起争执？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2021

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深度解读：为何澳洲和中国为了大堡礁起争执？

澳洲媒体称，中国在联合国教科文组织下属的世界遗产委员会“偷袭”大堡礁，建议将其列为“濒危”。然而也有澳洲环境专家认为这是政府在推诿责任。

Australien | Korallenriff | Great Barrier Reef

（德国之声）联合国教科文组织（UNESCO）下属的世界遗产委员会（World Heritage Committee）日前宣布建议把澳大利亚知名世界自然遗产大堡礁列为"濒危"。

澳大利亚联邦政府对此决定表示强烈不满。

大堡礁地处澳大利亚昆士兰州，是当地最具国际影响力的旅游胜地之一。

《澳大利亚人》报分析认为是中国利用自身在世界遗产委员会担任主席之便报复澳大利亚。

但是詹姆斯库克大学（James Cook University）环境问题专家王茹涵博士（Zoe Wang）在接受德国之声采访时表示，大堡礁处于濒危状态已经是事实。

“肉眼可见的破坏”

"我所在的詹姆斯库克大学就在大堡礁的旁边，每一次坐飞机的时候其实都可以俯瞰大堡礁。"王茹涵介绍说，"其实你用肉眼就已经可以看出珊瑚礁被破坏的情形已经是非常严重。"

大堡礁曾经分别在2016、2017和2020年多次出现过严重的"白化"现象。

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心碎！大堡礁珊瑚白化“危在旦夕”

所谓"白化"指的是珊瑚体内带有多种颜色的共生藻因为环境变化而死亡，因为只有灰白色的珊瑚虫存活而使得珊瑚礁颜色变白。由于共生藻为珊瑚虫提供能量，共生藻的死亡也会连带珊瑚死亡，因此是严重的珊瑚病理现象。

"'白化'最主要的原因就是因为海水的温度上升，也就是因为全球暖化所导致的，"王博士解释说。

她认为，除了气候变化的影响之外，昆士兰州的农业和矿业也对大堡礁造成了破坏。

"农业和矿业造成的水质污染，也是一个非常大破坏的原因，"她说，"大概有60%的这个珊瑚礁都受到了破坏，这是世界遗产委员会出台建议最大的原因。"

澳大利亚是在担心大堡礁的经济效益吗？

大堡礁对于澳大利亚旅游的贡献功不可没，临近的城市凯恩斯就是因为这片自然遗产而兴起的国际旅游城市。《澳大利亚人》报分析，大堡礁涉及64000个工作岗位和64亿澳元的旅游收入。

大堡礁是澳大利亚最受欢迎的旅游景点之一

大堡礁是澳大利亚最受欢迎的旅游景点之一

"如果没有大堡礁旅游的话，凯恩斯整个经济就会消失，居民的生计就会受到非常大的影响，"王茹涵博士介绍说。

她认为，如果宣布大堡礁"濒危"，联合国教科文组织就会派人进行调查，相当于"留校察看"，一旦澳大利亚在未来保护不力，大堡礁可能被教科文组织从世界自然遗产名录上除名，这样会对观光旅游业造成致命打击。

但是王博士认为，相比于经济损失，澳大利亚政府真正在乎的是"面子"问题。

她说，很多战乱和发展中国家对于世界遗产的保护不得当而导致境内世界遗产被教科文组织"点名"批评，但是"澳大利亚都既不是一个战乱国家，也不是一个缺乏经费的国家，大堡礁却被认为没有妥善管理而列入被批评的名单，这对澳大利亚来说是非常没有面子的一件事情。"

中国是不是在打击澳大利亚？

澳大利亚政治人物对于此次世界遗产委员会的决定深感不满。

昆士兰州出身的国家党联邦众议员鲍勃·卡特（Bob Katter）在议会质询时间指出，中国在担任遗产委员会主席期间建议把大堡礁列为"濒危"，是"对澳大利亚主权的破坏"。

澳大利亚环境部长苏珊·雷（Sussan Ley）表示强烈反对这一建议，并称此举背后有政治因素。

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气候变化被认为是造成珊瑚死亡的关键原因。研究人员表示，澳大利亚大堡礁的生态恢复能力已经受到损害。

海水温度上升及酸度增加导致位于澳大利亚东北部的世界最大的珊瑚礁群遭受史无前例的白化危机。现在，澳大利亚计划投入大笔资金，拯救大堡礁。

一间澳大利亚智库22日发布2021年的民意调查，结果显示过去一年，澳大利亚人民认为中国带来越来越多的安全威胁，而北京的经济胁迫政策也影响了澳大利亚人在经济议题上对中国的观感。

澳大利亚一资深外交官、前驻华大使表示，中国缺乏安全感，草木皆兵，在原无威胁的情况下也以为自己受到威胁。

詹姆斯库克大学卓越研究中心任职的特里·休斯（Terry Hughes）则认为澳大利亚联邦政府怪罪中国是在转移矛盾。

作为休斯的同事，王茹涵博士也表达了类似的观点。

"我个人并不认为教科文组织的评议是没有经过科学根据的，或者是说遭受到政治操控的。"

王博士介绍说，在2015年的时候，教科文组织就评估过，当时要将大堡礁列入濒危名单，但是当时澳大利亚先收到了消息，并花了非常大的精力去说服当时的委员会，让他们不要做出类似决定。

"当时澳大利亚做出了一些承诺，就是说会制定一些方案，多拨一些经费来保护大堡礁，但是执政的自由党在气候变化的政策上几乎是毫无作为，"她说。"气候变化是导致珊瑚'白化'的主要原因，但是自由党连零碳排放的承诺都没有，在气候变化问题上没有诚意。"

此外，王博士还提到了昆士兰州饱受争议的大型煤矿阿达尼。

"阿达尼露天煤矿的开采会造成非常严重的水污染并且掠夺水资源，并且最终增加碳排放。澳大利亚政府这几年在气候政策上开了倒车。"

阿达尼煤矿由印度投资，该煤矿项目还包含煤炭港口和排污项目。

早在2014年澳大利亚政府就同意阿达尼项目在大堡礁附近建港并允许煤矿向珊瑚礁水域倾倒废水和废渣。此举遭到联合国教科文组织谴责。

目前为了应对世界遗产委员会最新出台的决定，澳大利亚联合加拿大、英国、法国、印尼、泰国、匈牙利、波兰、孟加拉国、菲律宾、土耳其和西班牙驻联合国教科文组织大使致信总干事阿祖莱，希望不要把大堡礁列为"濒危"。

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