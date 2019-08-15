深圳要建"社会主义示范区" 香港地位受削弱？

（德国之声中文网）"中国特色社会主义先行示范区"--这将是深圳的"新头衔"。中国国务院8月9日发布了文件，要在2025年以前让深圳的经济发展"跻身全球城市前列"。

深圳"示范区"的内容包括：

科技方面，比如建设5G、人工智能、网络科技、生命医学等。

金融方面，与港澳金融市场互联互通、金融产品互相认证，以及试行人民币国际化，并推动国际机构落户深圳。

法治方面，允许深圳基于改革需要，对法律法规做变通处理，营造"国际一流法制化营商环境"。

社会管制方面，综合应用大数据、云计算、人工智能等对社会智能化管理，此外支持深圳建设粤港澳大湾区大数据中心。

此外，还将推进港澳居民在深圳享有"市民待遇"。

文件称，建立深圳"示范区"也有利于"更好实施粤港澳大湾区战略，丰富'一国两制'事业发展新实践"。

今年2月，北京推出了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，将广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、惠州、肇庆9个城市与港、澳规划为一个城市群。

日前公布的这份支持深圳建设"示范区"的文件已于7月底通过。一些中国专家当时向《南华早报》表示，文件意味着深圳在粤港澳大湾区的地位上升，同时显示北京的政策重点从香港转向内地。这些中国专家认为，深圳将获得北京的支持进行经济和管理方面的改革。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生向《南华早报》表示，北京希望深圳尝试将科技创新与社会主义相结合，目标是"让社会主义与科技创新发展兼容"。南开大学法学院副教授李晓冰则认为，中国特别是在与美国的对立中需要经济与创新的新途径。他还指出，文件中提到法治方面，"我们不希望深圳只是成为一个成功的商务区，也希望司法机构能够与其规模和影响兼容"。

北京航空航天大学法学院副教授田飞龙则向《南华早报》表示，未来大湾区的改革开放重点将在内地而不是香港，"香港的传统优势正在消失"。

珠港澳大桥

香港ACE商务与经济研究中心（ACE Center for Business and Economic Research）负责人Andy Kwan则向香港电台表示，香港作为国际金融中心的地位不会很快被深圳取代。

"要建成一个金融中心很困难"，Andy Kwan说道。"是的，你可以建成一个国际高科技城市，甚至像是亚洲的硅谷。"但是，由于中国内地有资本管制，很难建成一个金融中心。而香港不单没有资本管制，还有十分优良的法治体系。"内地的体系与西方国家差别很大，特别在法律与秩序方面。所以，我不认为要担心深圳会取代香港。"

今年早些时候有报道称，2018年深圳GDP首次超过香港。不过，深圳统计局出面否认这一说法，但指出深港之间的GDP差距的确越来越小。

香港政府对2019年香港的经济增长率预测为2-3%。深圳年初公布的全年经济增长率预期目标是7%左右。

苗子/石涛（综合报道）

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