深圳盐田港货船拥堵 专家忧殃及全球贸易

（德国之声中文网）与3月份的"长赐号"搁浅意外不同，这次盐田港的货船拥堵是由于新冠疫情造成的。今年5月，广东省开始爆发疫情，深圳盐田港也发现了新冠病毒确诊病例。港口运输一度因为严格的防疫措施而陷入停滞。
盐田港是全世界最繁忙的大型集装箱港口之一，仅次于上海、新加坡和宁波。据盐田港运营方本周表示，目前盐田国际整体操作能力已恢复至正常时期的约七成，但全面恢复仍需等到6月底。路透社报道称，该港口出现了2019年以来最严重的货轮堵塞现象。
3月，“长赐号”货轮搁浅导致苏伊士运河堵塞长达数日
"可能比苏伊士拥堵更严重"
德国基尔世界经济研究所所长费尔伯迈耶尔（Gabriel Felbermayr）对"法兰克福汇报"记者表示，和今春在苏伊士运河发生的货船搁浅事件不同，盐田港陷入半瘫痪状态，会使得中国与亚欧乃至美国之间的货运往来通道受到严重影响。
具体来说，德国的工业生产因为发生在中国深圳的货船拥堵而陷入压力之中。根据经济学家费尔伯迈耶尔基于集装箱货运量的估算，5月份世界贸易总量比4月降低了2.7%，而6月的形势也不容乐观。
慕尼黑Ifo经济研究所本周三表示，由于全球货运通道陷入瓶颈，德国今年全年的经济增长预期可能要从原来3月份时估计的3.7%下调至3.3%。
大型船运公司现在已经发出货运延迟的警告。全球集装箱货运领域的巨头马士基公司（Maersk ）已经从原先预计的货运延迟时间从14天增加到了16天。
马士基公司表示，鉴于目前的形势，已经不得不将其七成的货船临时改变航线，转到中国海岸线上的其它港口，但这些港口也无法容纳这些货物，从而产生积压货物的"连锁反应"。
《环球时报》援引业内人士指出，北美最大港口洛杉矶港，自疫情以来一直处于拥堵状态。3月份苏伊士运河堵船事件发生后，欧洲第二大港口德国汉堡港也堵塞严重。到了5月盐田港又出现堵塞。叠加效应导致全球供应链在这种持续不断的堵船事件中备受冲击。
（法兰克福汇报、环球时报等）
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长赐号脱困苏伊士运河复航
终于通了
“长赐号”卡在苏伊士运河近一周后，3月29日，这艘庞大的货轮终于重新浮起，摆正船头。苏伊士运河航道重新变通畅。据报道，货轮船东及其保险公司可能会面临苏伊士运河管理局提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。日本媒体报道称，仅苏伊士运河局每天损失的通行费就超过15亿日元（约合人民币1亿元）。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
难以脱身
从本周二开始，这艘400米长的台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅在埃及苏伊士运河。多方出手救援，一方面希望用挖土机挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，试图将巨型货轮移走。集装箱轮的船主日本正荣汽船（Shoei Kisen）请求各方谅解，并表示，遭遇事故的“长赐”号想要“脱身”难度极大。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
航线瘫痪
悬挂巴拿马国旗的“长赐号”横堵在这个全球最为繁忙的一条海运航道。彭博社周五报道说，货轮脱困预计将需要一周，甚至可能更长时间。 不过日本正荣汽船本周六表示，“长赐”号可能很快就能够脱困。该集团总裁Yukito Higaki表示，货轮：“方向舵盘和螺旋桨都没有问题。一旦船浮起来，应该就能运行了。”苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)没有公布何时重新通航的消息。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
数百货轮排长龙
在运河被堵塞后，原油价格出现剧烈波动。根据航运数据和新闻公司Lloyd's List的数据，至少有200艘船堵在运河两端。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
缩短航行时间
苏伊士运河是世界上最繁忙的贸易路线之一，全球约12%的贸易总量要通过该运河运输。它大大缩短了欧洲和亚洲之间的海上贸易距离，使船只无需绕行非洲大陆走更长的距离。与绕过非洲南端的路线相比，这条通道节省了约7000公里的航程。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
价值100亿美元的货物被阻
除了原油之外，服饰、家具和汽车零部件等等各种货物都通过运河运输。《劳埃德船舶日报》执行总编Richard Meade在推特上写道，运河每日西行贸易量约为51亿美元，东行贸易量约为45亿美元，这意味着大约100亿美元的商品现在被阻在运河。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
俄罗斯、沙特阿拉伯受影响尤甚
欧盟最大的港口鹿特丹港口发言人表示：“西欧的每个港口都会受到影响。”俄罗斯和沙特阿拉伯是通过该运河输出石油的前两名石油出口国，石油分析公司Vortexa的数据显示，印度和中国是通过该航道的最主要石油进口国。另外，苏伊士运河堵塞给德国经济也带来影响。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
最坏的状况——放弃集装箱
“长赐”号是世界上最大的货船之一。如果最终无法让船重回正道，部分货物可能要被销毁。彭博社报道，这可能意味着部分集装箱将被沉到运河。
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长赐号脱困苏伊士运河复航
平均50艘货船/天
据苏伊士运河管理局称，每天平均有330万吨货物和50艘船横穿这条水路。运河总运输量的26%为集装箱船，而油轮运输在苏伊士运河中占主导地位。2019年，苏伊士运河共运输超6亿吨。