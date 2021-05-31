深圳盐田港货船拥堵 专家忧殃及全球贸易

（德国之声中文网）与3月份的"长赐号"搁浅意外不同，这次盐田港的货船拥堵是由于新冠疫情造成的。今年5月，广东省开始爆发疫情，深圳盐田港也发现了新冠病毒确诊病例。港口运输一度因为严格的防疫措施而陷入停滞。

盐田港是全世界最繁忙的大型集装箱港口之一，仅次于上海、新加坡和宁波。据盐田港运营方本周表示，目前盐田国际整体操作能力已恢复至正常时期的约七成，但全面恢复仍需等到6月底。路透社报道称，该港口出现了2019年以来最严重的货轮堵塞现象。

"可能比苏伊士拥堵更严重"

德国基尔世界经济研究所所长费尔伯迈耶尔（Gabriel Felbermayr）对"法兰克福汇报"记者表示，和今春在苏伊士运河发生的货船搁浅事件不同，盐田港陷入半瘫痪状态，会使得中国与亚欧乃至美国之间的货运往来通道受到严重影响。

具体来说，德国的工业生产因为发生在中国深圳的货船拥堵而陷入压力之中。根据经济学家费尔伯迈耶尔基于集装箱货运量的估算，5月份世界贸易总量比4月降低了2.7%，而6月的形势也不容乐观。

慕尼黑Ifo经济研究所本周三表示，由于全球货运通道陷入瓶颈，德国今年全年的经济增长预期可能要从原来3月份时估计的3.7%下调至3.3%。

大型船运公司现在已经发出货运延迟的警告。全球集装箱货运领域的巨头马士基公司（Maersk ）已经从原先预计的货运延迟时间从14天增加到了16天。

马士基公司表示，鉴于目前的形势，已经不得不将其七成的货船临时改变航线，转到中国海岸线上的其它港口，但这些港口也无法容纳这些货物，从而产生积压货物的"连锁反应"。

《环球时报》援引业内人士指出，北美最大港口洛杉矶港，自疫情以来一直处于拥堵状态。3月份苏伊士运河堵船事件发生后，欧洲第二大港口德国汉堡港也堵塞严重。到了5月盐田港又出现堵塞。叠加效应导致全球供应链在这种持续不断的堵船事件中备受冲击。

（法兰克福汇报、环球时报等）

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