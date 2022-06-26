深圳百强企业进入7天封闭式管理

由于病毒传播无法阻断，又不愿像上海那样全市封城，深圳市政府下令大企业实施封闭式管理，即员工吃住都在生产园区内。
（德国之声中文网）根据深圳市工信局本发布一份通知，包括华为、中兴、比亚迪、富士康等在内的百强企业，从上周日（7月24日）开始进入7天的封闭式管理模式，企业员工核酸检测一天一检，持有24小时内核酸检测阴性证明方可上岗。这份闭环工作到7月31日的通知在网上广为流传。
此次深圳收紧防空措施的背景，同连日来该市每日新增新冠病毒感染人数持续不断有关。深圳市政府周日举行新闻发布会，称当日有19例新增感染，其中，16例在对密接人员的排查中发现，10例为无症状感染者。
中国国内媒体以及外国通讯社都试图让相关企业证实闭环操作通知的真实性，直到发稿，深圳市政府以及相关企业都没有给予明确答复。据观察者网报道，有媒体援引比亚迪方面的回应称，该公司正在按照市里的要求加强管控，做好防疫工作，这波疫情暂未对该公司产生明显影响。周一，富士康母公司、位于台湾的鸿海集团就深圳疫情回应称，目前园区内营运正常，并在遵照政府防疫政策要求的前提下，确保防疫及安全生产两者并行。有深圳富士康员工对观察者网表示，目前该园区实施两点一线闭环管理，凭24小时核酸证明进出，外来人士严格控制。
今年4、5两月上海封城期间，工厂等生产企业实施以闭环的形式继续作业，当时，员工吃住均在工作地点。但此番经历后，经济界表示挑战性很强。
拥有1800万人口的深圳市，周一继续宣布了21例新增感染，同其它国家横向比较的话，这个数字可以忽略不计，但为配合中央的"动态清零"政策，深圳政府不得不采取更强措施，抓住黄金窗口，抑制更大面积的传染。
不过，深圳没有封城，没有关闭商店，除非小区被宣布为"高风险"区实施静态管理、所在居民足不出户外，一般人可以在市内活动。就周一的情况看，进入办公楼、去餐厅以及其它公共设施，均需出示具24小时有效的核酸阴性证明。
今年早些时候，深圳曾进行过分散式的封闭管理模式。3月份时，比亚迪深圳工业园区就做过封闭式生产的试验。深圳全市当时进入7天所谓的慢节奏生活方式，大部分市民呆在家里，需要做多轮核酸测试，全家可以委派一人每隔几天外出采购。
上海恢复常态化以来，近期出现担心疫情出现反弹的压力。7月26日上海市卫健委通报，7月25日0-24时，新增本土新冠确诊病例4例和无症状感染者15例，其中3例无症状感染者为社会面发现。
自7月24日15时起，上海杨浦区对高中风险合围区实施7天封闭管理，区域内均禁止车辆通过，人员"只进不出"，沿线公交线路采取"跳站"的方式过经通行。据报道，感染者多为代驾、快递、物流、商品批发等人员。
上海市一名疾控人士对财新网称，该市疫情处于低位平台期，但由于疫情社会面传播仍未被阻断，随时有大幅反弹可能。
（综合报道）
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