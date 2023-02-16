深圳教会成员泰国遭逮捕 会否遣返回中国仍未知

（德国之声中文网）在滞留泰国超过半年後，「深圳改革宗圣道教会」的63名成员传出周四（3月30日）在泰国沿海城市芭堤雅遭当地警方逮捕拘留，其中包含约30名孩童。除了教会成员外，另有两名美国志愿者与63名教会成员一同遭警察带走。

美国人道救援组织「自由寻求者国际组织」（Freedom Seekers International）首席执行长布朗（Deana Brown）在获释後告诉DW，泰国时间周四上午11点，教会成员告知她们当地警方前来检查他们的护照及签证，而在发现全数教会成员都没有签证後，约30名警察将教会63名成员与两位美国志愿者带至当地的移民中心，他们在那被关押了7个小时。

她说：「七个小时後，警察将我们转至当地警察局，并说我们必须在那过夜。周五早上，警察将教会成员带至法院，并尝试采集他们的指纹，但教会成员因害怕而拒绝配合。後来在美国国务院官员与协助的律师解释若不提供指纹，整个移民过程将被延误後，教会成员才配合指纹采集。」

後来，教会中的成人被带到法庭约一个多小时，出来後原本他们以为付完罚款便可回到芭堤雅的住处，但布朗发现用来运送教会成员的巴士，并非开往芭堤雅。在巴士司机疑似说要开往曼谷的机场後，教会成员开始在车上叫喊与哭泣，并要求司机将巴士同在路边。

布朗向DW表示：「教会成员因害怕，尝试离开巴士，但在过程中与泰国警方发生严重推挤。最後在我们与国务院官员沟通，得知教会成员需依泰国处理非法移民的程序先被送至曼谷後，我们说服他们回到车上，并保证美国官员会在曼谷当地提供必要协助。」

当巴士抵达曼谷的拘留所後，布朗与另一名美国志愿者被泰国官方阻止陪同深圳教会成员一起进到看守所，但她向DW透露，美国国务院表示，华府正与泰国政府达成共识，决定不会把深圳教会成员遣返回中国。布朗说：「虽然泰国政府正与美国合作，要安置这些教会成员，但泰国官方不将他们遣返回中国的决定，并未传递至基层警方这边，造成各方出现讯息断层。」

前教会成员疑泄漏讯息给中国官方

事实上，这并非「深圳改革宗圣道教会」成员首次面临可能遭遣返回中国的风险。该教会成员遭中国官方迫害多年後，於2019年底陆续流亡至韩国济州岛，但因迟迟无法取得合法身份，并持续受到中国官方骚扰，他们於2022年8月冒险前往泰国，希望能透过联合国取得难民身份。但在抵达泰国不久後，他们便随处遭不明人士跟拍与监视。

美国人权组织「对华援助协会」（China Aid）创始人傅希秋牧师告诉DW，在「深圳改革宗圣道教会」成员周四遭泰国警方逮捕前，便有一位成员向该教会牧师潘永光坦承，自己因受到广东国安部门威胁，所以被迫把教会成员在泰国的藏身之处与成员姓名提供给中国国安人员。傅希秋表示：「教会得知情况後，便撤离至另一个地方几日，该名泄漏资讯的成员也离开教会。但在教会成员重返原本住处几日後，泰国警方便展开抓捕。很大的可能是，中国政府掌握了教会成员在泰国当地行踪，并透过泰国移民系统进行逮捕。」

傅希秋强调，泰国警察过去曾多次协助中国政府对在泰国寻求庇护或难民身份的异议人士进行跨国绑架或胁迫。他告诉DW：「2015年，泰国警方将超过100名维吾尔难民押解回中国，而中国异议人士姜野飞丶董广平与瑞典书商桂民海也都是从泰国被绑架或被泰国当局以『违反签证』为名抓到移民监狱，再押解回中国。这种情况已是惯例，各界都很担心类似事件的发展。」

虽然美国与泰国政府都保证教会成员不会被遣返回中国，但傅希秋指出，像他们这些在海外寻求难民身份的中国人，面临最大的风险还是来自北京的跨国威胁或绑架。他说：「像姜野飞等人，当时虽然已拿到联合国难民身份，加拿大政府也表态愿意接收他们，但他们突然被抓走并押解回中国，最终被叛重刑。若是很知名的异议人士，中国政府则会采取绑架手段。」

从过去这些案例与「深圳改革宗圣道教会」目前面临的情况来看，傅希秋告诉DW，泰国对难民的安全保护明显越来越弱，但因为泰国是联合国难民事务总署亚洲的总部，所以仍会有很多中国难民前往泰国申请联合国难民身份。他说：「中国政府近年来在泰国或其他东南亚国家的势力急遽增加，这让中国政府想抓谁便抓谁。」

傅希秋表示，联合国有必要重新思考其难民事务总署的亚洲总部是否应该继续设置於泰国。他向DW透露：「我掌握的消息是，泰国政府有意全面接管联合国难民事务总署在该国的总部，这是令人担忧的危险信号，许多非政府组织的负责人也已对此表达忧虑。若泰国政府顺势接收，中国便会更肆无忌惮。」傅希秋的上述信息属于其个人表态，目前并无法获得独立的证实。

面对许多不确定性，「自由寻求者国际组织」的布朗告诉DW，目前的当务之急，是要确认「深圳改革宗圣道教会」的所有成员都获得保释，并要求美国政府加快动作，让教会成员能早日被安置到美国德州。她说：「虽然美国与泰国官方正针对相关事宜展开合作，但因为他们没有一次安置整个教会的经验，所以可能得花几个月的时间来处理相关事宜。」

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