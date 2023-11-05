“淘锂热”重创西藏环境民生

（德国之声中文网）中国是世界上最大的电动车市场，但电动车电池所需要的锂却主要依赖进口。为了改善这一状况，中国政府开始在青藏高原大量开采锂矿。青藏高原锂矿储量占中国总储量的85%。

西藏研究者网络Turquoise Roof “绿松石屋脊”发布的报告称，随着这场“淘锂热”的展开，中国矿工正在以“快速、廉价、肮脏”的开采和加工方式污染当地环境。

该组织利用卫星数据和公共资源绘制了锂矿开采对藏文化区域的影响，以及这些锂矿同电动车企业的关联，其中包括马斯克的特斯拉以及中国的比亚迪。报告称，这些电动车企业对西藏锂矿开采的依赖性越来越高。

青海察尔汗盐湖发现了丰富的锂矿资源

报告指出：“更大、更快的电动车需要更大容量的电池，而这一切都同西藏有隐形联系。” Turquoise Roof援引中国地质报告指出，西藏、四川以及青海的硬岩矿床中蕴藏着大约360万吨锂矿资源。开采这些锂矿资源极有可能严重破坏当地的生物多样性，使这一地区抗击气候变化的能力变得更加脆弱。

报告称，四川一个矿场的开采活动导致了当地一条河流中鱼类大量死亡，牧民的草场也遭到严重破坏。报告指出：“这场狂热的开采热潮中，藏人并没有发言权，当地人在是否应当开采的问题上，更没有知情权和决策权。”

报告称，四川一个藏族自治县境内发现丰富的锂矿资源后，引发了企业间的竞标战，最终由中国电池巨头宁德时代中标。报告称：“当地藏人并没有被告知他们的牧场已经被出售，钻探已经在他们的脚下进行，但事前并没有人同他们进行任何咨询。”

1951年，中国控制了西藏之后，宣称为当地带来的基础设施和教育，但许多流亡藏人则指责中国共产党在西藏实施高压、酷刑和文化灭绝政策，流亡藏人的指控获得人权团体和部分西方国家政府的支持。

联合国专家称，大约有一百万藏族儿童被强制离开父母，被送往中国寄宿学校接受“强制同化”。

Turquoise Roof报告出台之际，正值中国努力提升敏感资源自给努力，以应对同西方国家的紧张关系。

在美国实施了针对中国的芯片禁令之后，中国政府也开始限制用于电池生产的石墨出口。而与此同时，欧盟对中国产电动车展开的反补贴调查也大大激怒了中国。

（法新社）

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