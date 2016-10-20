 液态水！火星南极发现大型地下湖 | 科技环境 | DW | 26.07.2018

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科技环境

液态水！火星南极发现大型地下湖

绝大多数的生物都离不开液态水。在人类寻找地外生物的进程中，液态水便成为了该星球是否满足生命存在条件的重要指标。现在，科学家通过观测证实，在离地球最近的行星——火星之上，存在大面积的液态水湖泊。

Mars Südpol - Aufnahme der NASA (Reuters/NASA)

火星南极

(德国之声中文网) 一支由意大利空间局科学家弗拉米尼(Enrico Flamini)领衔的国际科研团队日前在美国《科学》杂志上撰文指出，在火星南极的1.5公里厚冰盖之下，存在一个直径达20公里的液态水湖泊。这也是人类迄今在火星上发现的最大规模的液态水体。弗拉米尼说："火星上有水，我们不再对这一点表示怀疑。"

这篇论文指出，欧洲空间局的火星环绕探测器"火星快车"2012年~2015年间传回的相关雷达图像，与地球南极或格陵兰地区冰盖下的湖泊有着相似性。科学家以此判定，火星南极冰盖下也有同样的液态水湖泊。这一新的发现，将有助于解开"火星是否曾经存在生命"、"火星上现在是否依然有生命"这些谜团。科研人员还希望，火星上的液态水资源，能够为今后人类登陆火星提供必要的支持。

Planet Mars (picture-alliance/dpa/ISRO)

充满谜团的红色星球

这并非人类首次在火星上发现水。"火星快车"的雷达此前还在北部平原的地下发现了富含水的沉积物迹象。"火星勘测轨道器"则曾经在该行星表面发现随季节变化的条纹，科学家推断这是由富含高氯酸盐的液态水流动造成的。"凤凰号"火星着陆器则直接拍摄到了着陆架上凝结的露珠。

不过，也有一些学者认为，此次发现的火星南极地下湖泊，很可能盐度极高、温度极低，并不适合类似地球生命体的生存。

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文山/石涛/(法新社等)

 

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