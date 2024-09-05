“润学”的尽头是美国？还是日本？

中国新移民正流向世界各地，日本以其宽松的移民政策，便利的生活条件以及较少的反移民情绪成为知识分子、投资商等人士“润”的首选地。

（德国之声中文网）2022年，中国严苛的“清零”政策导致不少年轻人或中上层阶级选择离开中国，甚至兴起了新潮流----“润学潮”。“润”取自英文单词“run”来表达“逃离”中国，寻找更安全、更光明的未来。

贾葭就是这批“润学潮”的一员，他曾在八年前因涉嫌起草一封呼吁习近平辞职的公开信而被拘留，目前是东京大学的专栏作家兼客座研究员。

贾葭是今年“润”到日本的数万名知识分子、商界投资者等人士之一，这也是大批中国人外流的体现。

中国新移民不再将眼光局限于北美，移民目的地更加多元化。有前往墨西哥寻找新商机的打工族，也有前往泰国逃避内卷的学生党，而选择日本的移民往往受过良好教育或家境殷实。日本的宜居环境和丰富文化以及偏向高技能专业人士的移民政策都是吸引中国移民者的因素。此外，日本也不像一些西方国家对移民有强烈的反感情绪。

日本1.25亿人口中，外国人占约2%。 图像来源: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

低出生率促日本放宽移民政策

在过去十年里，由于低出生率和人口老龄化，日本逐步放宽了曾经严格的移民政策。

目前，日本1.25亿人口中，外国人占约2%。据东京国立人口与社会保障研究所预测，到2070年这一比例将上升至12%。

另据日本政府统计数据显示，中国人是新移民中人数最多的群体。去年，居住在日本的300多万外国人中，中国移民有82.2万。这一数字高于一年前的76.2万人和十年前的64.9万人。

其实，贾葭最初计划是移居美国，而非日本。但新冠疫情期间，他急于离开中国，而美国签证卡在了审批流程，于是选择了日本。 贾葭来到日本后发现，日本比美国更好，他对美联社表示，“在美国，非法移民具有争议性。来到日本后，我有点惊讶，发现日本的移民政策其实比我想象的要宽松很多。”

如今，美国的移民政策愈发严苛。过去一年，数万名中国人在美墨边境被逮捕，中国学生在海关遭到盘问，还有美国一些州出台了限制中国公民购置房产的法律。

日本首相岸田文雄在今年早些时候宣布放宽移民限制的计划，并表示日本成为吸引外国人才的国家至关重要，这样他们才会选择留在日本工作。

这也成为中国芭蕾舞演员杜海（音译）移居日本的契机。杜海曾担心日本人不友好，但事实并非如此。“我现在非常享受在日本的生活”，杜海笑着说道。现在他正考虑申请日本国籍。

去年有近1.4万名百万富翁离开中国，数量居世界之首，而日本则是中国富裕阶层移民的热门目的地。 图像来源: IMAGO/YAY Images

日本保护私有财产吸引中国富豪移民

对于像贾葭这样的知识分子来说，日本提供了更多的自由。而对于其他人，如富裕的商人和投资者，日本保障了他们的私有财产神圣不可侵犯。

据投资移民公司亨利合伙人（Henley & Partners）的一份报告显示，去年有近1.4万名百万富翁离开中国，数量居世界之首，而日本则是中国富裕阶层移民的热门目的地。

中国科技行业遭到中共整顿后，许多互联网企业家选择逃离中国，比如电商巨头阿里巴巴的创始人之一、亿万富翁马云。据悉，目前马云在隶属东京大学的东京学院任教。

“保障私有财产是资本主义社会的基石，而在中国这一点是缺失的”，美国新泽西州罗文大学亚洲研究教授王秋杰（Q. Edward Wang）提到，“富裕的投资者和商人担心他们在中国或香港的财产得不到应有的保障，这是他们离开的主要原因。”

走线美国人数暴涨 他们为何急着润? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

日元贬值促使中国新移民大量投资当地房产

随着日元贬值，在日本购买房产以及其他资产变得更加划算。

大量富有的中国移民在东京的豪华高层公寓购买了房产，以至于一些地区被称为“唐人街”或“数字唐人街”，后者是反映多数房主是从事高科技行业。

“日本的生活很好”，曾在字节跳动（TikTok母公司）工作、现移居日本的工程师郭宇(音译)说道，他还表示自己对政治不感兴趣，对日本冬季的雪景和美丽的温泉情有独钟。

郭宇不仅在东京拥有个人居所，在日本的滑雪胜地以及温泉区附近也置办了房产。此外，名下还有几辆豪车，包括保时捷、奔驰、特斯拉和丰田。

目前，郭宇在日本东京创办了社交媒体公司，还经营着一家专门推广温泉旅游的旅行社。他提到，大多数员工都是中国人。

像郭宇一样，许多移居日本的中国人既富有又受过良好教育。这是因为日本目前的移民政策并不欢迎难民和其他类型的外国人。

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